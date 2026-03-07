Toulouse - OM : les notes du match

Dans un Stadium animé pour cette 25e journée de Ligue 1, Toulouse recevait l’OM quelques jours seulement après avoir éliminé les Phocéens en Coupe de France. Les Violets de Carles Martínez Novell démarraient en 3-4-3 avec Restes dans les buts derrière Sidibé, Nicolaisen et McKenzie, tandis que Kamanzi, Diop, Methalie et Casseres animaient l’entrejeu. Devant, Dønnum, Emersonn et Gboho tentaient de peser sur la défense marseillaise. En face, Habib Beye alignait un 4-3-3 avec Rulli dans la cage et une défense composée de Weah, Pavard, Balerdi et Medina. Au milieu, Kondogbia, Højbjerg et Timber devaient contrôler les débats derrière le trio offensif Greenwood, Aubameyang et Paixão. Dès l’entame, les Marseillais confisquaient le ballon et installaient une forte domination territoriale (8e), même si Toulouse tentait de répondre par quelques projections rapides, notamment grâce à Gboho dans l’axe (9e) puis Sidibé (11e).

La suite après cette publicité

Après plusieurs minutes d’observation, l’OM faisait parler son efficacité. Lancé sur le côté gauche par Medina, Paixão débordait et adressait un centre en retrait parfait dans l’axe pour Greenwood qui surgissait dans la course et envoyait une frappe puissante au fond des filets de Restes (17e, 0-1). L’attaquant anglais inscrivait ainsi son 15e but de la saison en Ligue 1 et plaçait Marseille devant. Les visiteurs continuaient ensuite de pousser et Aubameyang passait tout près de faire le break après une énorme erreur de relance de Casseres. L’attaquant gabonais contournait Restes, mais manquait le cadre du but vide (27e). Toulouse peinait alors à se montrer dangereux offensivement et n’inquiétait que rarement Rulli malgré cette belle tentative du droit de Dønnum (43e), tandis que les Phocéens géraient la rencontre avec maîtrise jusqu’à la pause, dominant largement la possession et les occasions.

Les Phocéens prennent la 3e place du podium

Au retour des vestiaires, le visage du match changeait sensiblement. Toulouse revenait avec davantage d’agressivité et tentait d’imposer un pressing plus haut sur la relance marseillaise. Entré à la pause, Hidalgo se procurait rapidement une première situation dans la surface mais sa tentative passait au-dessus (46e). Les Violets se montraient plus menaçants et frôlaient l’égalisation lorsque Gboho reprenait un centre en retrait dans la surface et voyait sa frappe s’écraser sur la barre transversale de Rulli (54e). Marseille reculait alors et subissait de plus en plus la pression adverse. Les fautes se multipliaient au milieu de terrain et la rencontre devenait plus brouillonne, malgré quelques tentatives marseillaises comme ce coup franc enroulé de Paixão qui passait juste au-dessus du but de Restes (66e).

La suite après cette publicité

Dans le dernier quart d’heure, le Téfécé poussait pour arracher l’égalisation devant un public du Stadium de plus en plus bruyant. Les centres se multipliaient dans la surface olympienne, mais Rulli restait vigilant, notamment sur une tentative de Methalie bien interceptée au premier poteau (77e). Marseille se repliait et gérait son avantage avec une défense solide autour de Pavard et Balerdi, tandis que les Toulousains manquaient d’inspiration dans les derniers mètres. Malgré les changements offensifs opérés par Martinez Novell, le TFC ne parvenait pas à renverser la situation, et la dernière belle tentative de Vignolo était repoussée par Rulli (86e). L’OM tenait finalement son court, mais précieux succès (0-1), prenant ainsi sa revanche après l’élimination en Coupe et réalisant une bonne opération dans la course au podium en Ligue 1. Au classement, les locaux chutent à la 12e place, tandis que les Phocéens remontent provisoirement à la 3e position, à la veille du match entre l’OL et le Paris FC.

L’Homme du Match : Paixao (7) : décisif lors de l’Olympico, puis en Coupe de France, l’ailier gauche brésilien a été remuant et percutant sur son côté gauche, au point de constamment déstabiliser un Kamanzi en grande délicatesse. Sur l’ouverture du score marseillaise, il prend parfaitement la profondeur dans le dos de son vis-à-vis toulousain avant de servir Greenwood (16e). Auteur de plusieurs centres qui ont trouvé la tête de l’Anglais (20e) ou encore de Kondogbia (31e), il s’est également essayé de loin (21e), sans parvenir à tromper Restes. Moins adroit en seconde période (frappe hors cadre - 46e, coup franc - 66e). Défensivement, son implication était moins impressionnante que lors de la précédente journée contre Lyon, mais toutefois visible. En fin de rencontre, il rate totalement son face-à-face contre Restes (90e+5).

La suite après cette publicité

Toulouse

- Restes (5) : le portier toulousain était de retour dans sa cage après la victoire des siens en Coupe de France. Celui-ci s’est d’ailleurs rapidement illustré, après une frappe plus que soudaine de la part de Greenwood (16e). Mais deux minutes plus tard, une seconde frappe de l’Anglais a trouvé le chemin des filets, impossible d’arrêter le missile pour le rempart (18e). Les Marseillais ont continué à se projeter vers l’avant, notamment avec Paixao et le premier buteur. Il a pu rester serein face à des attaquants moins appliqués dans sa surface. En seconde période, il a peu été inquiété.

- McKenzie (4) : aux côtés de ses défenseurs, l’Américain a essayé de maîtriser les assauts de Weah et Greenwood, mais la tâche a été très complexe durant la première période. Celui-ci a dû rester vigilant et calme, après avoir été régulièrement alerté par leurs courses incessantes. L’Anglais est resté dans son match, ce qui a obligé le défenseur à faire de même. Il a pu effectuer de longues touches, mais cela n’a pas suffi à briser le moral de ses adversaires. Au retour des vestiaires, ses adversaires ont été moins démonstratifs et il a pu respirer, montant ainsi sur les coups de pied arrêtés dans les derniers instants de la partie.

La suite après cette publicité

- Nicolaisen (4) : positionné entre Sidibé et McKenzie dans la charnière centrale toulousaine, le capitaine danois n’a pas vraiment eu le temps de se mettre en marche. Face à un Aubameyang remuant et des assauts marseillais très fréquents, l’arrière-garde a dû être costaude. Lors de l’ouverture du score, il est d’ailleurs loin du marquage et ne peut pas intervenir (18e). Pourtant grand par la taille et capable de repousser les ballons dans les airs, ce sont ses adversaires qui l’ont fait paniquer balle au pied. Quelques minutes après, les contre-attaques se sont poursuivies, mais il est resté bien plus calme. En seconde mi-temps, sa lecture du jeu a été visible, apportant un vent de fraîcheur lors des alertes marseillaises.

- Sidibé (4) : l’arrière tricolore de 33 ans est longuement resté dans l’ombre. Il n’a pas réellement apporté de fraîcheur, malgré son expérience et son statut. Le jeu a souvent été à l’opposé et celui-ci a donc attendu ses adversaires en première période. Très fréquemment impliqué dans les circuits de passes à la relance, il a plutôt nagé dans l’ombre et le doute devant des visiteurs opportunistes. Sa seconde période a été similaire, puisqu’il est resté en retrait, comme s’il ne pouvait pas s’exprimer librement. Le doute s’est installé dans sa tête et son manque de créativité a donc été flagrant.

- Kamanzi (3) : aligné juste devant Sidibé suite à la blessure de Cresswell, le Norvégien s’est mis en lumière ce soir. Virevoltant, engagé et détendu, il est monté en température assez rapidement pour déstabiliser ses adversaires dans le couloir droit. Capable de garder la balle haut sur le terrain et de manière sereine, celui-ci a réussi à faire des différences. Le numéro 12 avait tout de même des concurrents de taille dans sa zone, mais son implication était irréprochable avant la pause. Puis, il s’est peu à peu éteint, malgré une belle prestation devant ses supporters. Remplacé par Jacen Russell-Rowe (78e).

- Diop (4,5) : le Sénégalais a vécu une soirée difficile dans l’entrejeu. Bloqué et encerclé par le trio Timber-Hojbjerg-Kondogbia, le numéro 18 a semblé fébrile. En manque de solutions et d’opportunités, celui-ci n’a pas réussi à faire briller ses partenaires offensifs durant les quarante-cinq premières minutes. Pourtant vigilant et volontaire, sa participation dans les circuits de passes a été moindre. Peu impactant, face à un jeu haché des deux côtés, ce sont les mêmes impressions qui ont été démontrées par le milieu de terrain au retour des vestiaires. Ce manque de rythme et de créativité l’a finalement envoyé sur le banc. Remplacé par Mario Sauer (84e).

- Methalie (4,5) : le joueur de 20 ans était aligné comme piston gauche devant son public. Pourtant vigilant, effectuant un retour essentiel, il a laissé Greenwood frapper et marquer à l’entrée de la surface après le quart d’heure de jeu (18e). Puis, il s’est remis en jambes dans sa zone avec des allers-retours à toute vitesse. Installé dans la moitié de terrain adverse à de multiples reprises, celui-ci a proposé des solutions et s’est mis en confiance balle au pied dans le premier acte. Malgré le combat mené face à Weah, il n’a rien lâché, allant jusqu’à saigner au niveau de la tête. Volontaire, tout autant intelligent dans ses choix et ses mouvements, cela n’a malheureusement pas suffi pour faire la différence jusqu’au dernier quart d’heure. Remplacé par Julian Vignolo (78e), qui a essayé de créer du danger devant Rulli.

- Casseres (3,5) : placé dans le cœur du jeu, plutôt assez bas sur le terrain, le Vénézuélien a eu du mal à se mettre dans son match. Face à un pressing marseillais de haute intensité, il a dû rester vigilant en première période. Rien ne lui a souri tant ses adversaires étaient affamés. Celui-ci a perdu des ballons de manière inquiétante dans sa zone, ce qui a logiquement laissé ses partenaires dans le doute et la peur. En seconde période, il n’a pas pu se montrer. Cet état d’esprit et ce manque de fraîcheur ont été fatals pour lui. Remplacé par Alexis Vossah (69e).

- Dönnum (5) : sous la tunique violette, le numéro 15 n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent durant les quarante-cinq premières. Trop peu alerté et impliqué dans les derniers mètres, il ne s’est d’ailleurs pas montré hargneux. Face à une équipe marseillaise offensive, le Norvégien n’a pas pu s’exprimer et a finalement trouvé l’ombre comme seul refuge. Au retour des vestiaires, il s’est montré nerveux et persistant. Après un accrochage avec Greenwood, celui-ci s’est même vu averti d’un carton jaune. Très en jambes durant les dix dernières minutes, il a poussé avec les siens pour égaliser.

- Gboho (5) : buteur mercredi soir face à l’OM, le joueur de 25 ans n’a cette fois-ci pas réalisé de grandes premières minutes. Très peu en vue côté toulousain, il ne s’est pas mis en action comme il l’aurait voulu. Celui-ci a d’ailleurs dû se rapprocher de ses partenaires en défense pour faire barrage. Puis, le numéro 10 a repris confiance, voulant se montrer courageux même si ses coéquipiers nageaient dans l’incertitude à la pause. Il a été un des seuls Toulousains qui s’est présenté en leader. Capable d’aérer le jeu et de prendre les espaces quand il le fallait, celui-ci a pu réveiller les siens malgré la défaite.

- Emersonn (2) : placé seul en pointe au Stadium, le Brésilien a vécu un début de soirée complexe. Opposé à une charnière centrale bleue plus que solide dans le premier acte, quelques ballons fuyants lui ont été distribués et celui-ci n’a pas réussi à les transformer en situations de but. Malgré quelques décrochages de sa part à souligner, il n’a pas fait preuve d’acharnement face à Balerdi. L’Argentin a réussi à le mettre dans sa poche et son manque d’implication sur le terrain a semblé interrogatif. Remplacé par Santiago Hidalgo (46e) qui a tout tenté pour aller perturber les Olympiens, sans y parvenir.

OM

- Rulli (5,5) : malgré un jeu au pied parfois défaillant, le gardien argentin a réalisé une prestation solide dans ses buts. Décisif (malgré un hors-jeu sifflé) face à Sidibé (11e), il a multiplié les sorties sur les centres ou dans les airs pour soulager ses partenaires de la défense. En fin de match, il reste parfaitement sur ses appuis sur la frappe de Vignolo (87e).

- Weah (6) : le latéral droit américain n’a pas passé la soirée la plus tranquille de son aventure à l’OM, contre Methalie. Mais il a la plupart du temps pris le meilleur sur le jeune latéral gauche français (6e, 23e, 52e). Averti d’un carton jaune en tentant d’annihiler une transition menée par Kamenzi (61e), il a dû serrer les dents dans le dernier quart d’heure, lui qui était touché par les crampes. Mais cela ne lui a pas empêché de livrer un dernier rush en toute fin de rencontre pour trouver Paixao.

- Pavard (6) : l’international français n’a pas eu de difficultés en première période, lui qui n’a pas été pressé par les offensifs toulousains. En seconde période par contre, il a eu plus de travail. S’il se fait prendre dans son dos au départ de l’action qui mène à la barre trouvée par le Téfécé (54e), il est resté solide face à Hidalgo (62e) et dans la majorité de ses duels (8 remportés sur 10).

- Balerdi (6) : après son penalty manqué en Coupe de France, le défenseur argentin devait se racheter devant ces mêmes Toulousains. Il a été plus à son aise, malgré quelques fautes d’inattention. De bonnes couvertures devant Emersonn (32e, 40e) et un bon retour devant Methalie (67e) et Vignolo (89e) par exemple. Mais aussi un oubli sur corner face à Nicolaisen (10e), une mauvaise relance directement en touche (51e) et un positionnement lointain face à Hidalgo (78e).

- Medina (6,5) : sur son couloir gauche, l’ex-Lensois a réalisé une bonne performance, malgré un carton jaune intervenu tôt dans la rencontre suite à un tacle sur Donnum (12e). Sa très belle ouverture dans la profondeur pour Paixao est à l’origine de l’ouverture du score. Outre cela, il a fermé la plupart du temps la porte à Kamanzi et à Donnum, même s’il est trop tendre face au Danois sur cette grosse occasion de Toulouse (54e).

- Kondogbia (6) : lorsqu’il avait été pris de vitesse en début de rencontre par Gboho (4e), on pouvait penser qu’il allait traverser une soirée assez compliquée. Mais finalement, le milieu de terrain de 33 ans a réalisé une prestation assez bonne, marquée par de nombreux duels physiques remportés dans le cœur du jeu et plusieurs dégagements pour soulager ses partenaires en défense. Il ne passe pas loin de faire le break sur cette tête qui passe près du petit filet de Restes (31e). Remplacé par Tochukwu Nnadi (83e).

- Højbjerg (6,5) : suspendu contre le Téfécé mercredi, le milieu danois retrouvait son brassard de capitaine au Stadium. Après des premiers instants assez délicats - comme lorsqu’il est venu sécher Gboho en début de rencontre (4e) - il est rentré dans sa rencontre, se montrant disponible pour ressortir le ballon et initier les attaques marseillaises. En fin de première période, il récupère un énième ballon avant de se projeter et de voir sa tentative être stoppée par Restes (45e+4). Dans le second acte, Habib Beye lui a demandé de maintenir un pressing haut, ce qu’il a fait.

- Timber (7) : absent lors du quart de Coupe de France, le milieu néerlandais a manqué. Pour preuve, il a été très important dans la récupération du ballon, lui qui était positionné plus haut qu’à l’accoutumée. Beaucoup de hargne, de combativité et de courses pour donner un coup de main à Højbjerg et à Kondogbia dans le pressing. Offensivement, il s’est montré davantage en seconde période, comme avec ce superbe renversement pour Paixao (55e) et cette accélération (64e). Touché au niveau de la cuisse, il est remplacé à dix minutes du terme de la rencontre. Remplacé par Arthur Vermeeren (82e).

- Greenwood (6,5) : buteur sur penalty lors du quart de finale de Coupe, le meilleur buteur du championnat a remis ça ce soir au Stadium. Servi parfaitement par Paixao, il arrivait à pleine bourre pour loger le ballon en pleine lucarne grâce à une frappe du gauche (18e, 0-1). Il aurait d’ailleurs pu finir la mi-temps avec une passe décisive, mais sa transmission pour Højbjerg est mauvaise (45e+4). À part ça, il a souvent choisi de s’engouffrer en solo sur son côté droit pour faire la différence face à l’arrière-garde du Téfécé. Sans succès. Son carton jaune, après un accrochage avec Aaron Donnum (58e), a incité Beye à le suppléer. Remplacé par Amine Gouiri (65e), forfait contre l’OL la semaine passée.

- Aubameyang (3) : aligné à la pointe de l’attaque marseillaise, le Gabonais a connu une première période assez timide avec 11 ballons touchés (9 en seconde période), une liaison quasi inexistante avec ses partenaires d’attaque et une occasion de réaliser le break manquée après une passe interceptée de Cásseres, un dribble pour éliminer Restes et une frappe passée à côté du but toulousain (28e). Pas avare d’efforts, il a cependant montré beaucoup de frustration face à son incapacité à trouver la faille face aux défenseurs toulousains. Remplacé par Emerson (83e).

- Paixão (7) : voir ci-dessus