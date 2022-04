L'entraîneur du PAOK veut voir l'OM gagner la C4

L'OM s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence, validant son succès de l'aller (2-1) en l'emportant 1-0 sur la pelouse du PAOK ce jeudi soir. On promettait l'enfer aux joueurs marseillais après l'ambiance du premier match et les propos de Razvan Lucescu, déconseillant aux supporters français de se rendre en Grèce. C'est désormais de l'histoire ancienne car sur Canal Plus Sport après la rencontre, l'entraîneur roumain s'est déclaré supporter de l'OM pour la fin de la compétition.

«Tout le monde a eu peur de jouer ici mais ça a été une atmosphère très belle. Pour moi, Marseille est une équipe très bien organisée avec de bons joueurs de qualité. Je pourrais dire qu’ils sont favoris. Maintenant, je suis supporter de Marseille (rires). Je veux qu’ils gagnent maintenant que nous ne sommes plus dans la compétition. » De quoi le rendre tout d'un coup beaucoup plus sympathique, lui qui avait déclenché la polémique.