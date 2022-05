Danny Drinkwater annonce son départ de Chelsea

Champion d'Angleterre avec Leicester en 2016, Danny Drinkwater avait rejoint Chelsea un an plus tard avec l'espoir de confirmer au plus haut niveau. Mais rien ne s'est passé comme prévu. L'Anglais n'a disputé que 23 matchs sous le maillot des Blues et a été prêté à quatre reprises, pour seulement 17 matches. Sur Instagram, il fait ses adieux de manière très objective à Chelsea et ses supporters : «mon temps à Chelsea a pris fin. C'est en fait très étrange d'écrire ceci. Moi, le club et les fans sommes extrêmement déçus par le résultat, il n'y a aucun doute là-dessus. Les blessures, la façon dont j'ai été traité, les erreurs que j'ai commises, les problèmes de terrain, le manque de temps de jeu.... la liste des excuses pourrait être sans fin mais je ne voudrais pas et ne peux pas changer ce qui s'est passé. »

La suite après cette publicité

Si celui qui compte 3 sélections avec les Three Lions imaginait forcément autre chose, il gardera tout de même de bons souvenirs : «je vais regarder les points positifs de ces 5 dernières années, j'ai joué avec de grands joueurs, j'ai été entraîné par des managers géniaux, j'ai travaillé avec un personnel brillant, j'ai rencontré des gens fantastiques, j'ai vécu dans des endroits magnifiques, j'ai voyagé dans le monde entier et j'ai gagné de nouveaux trophées. Le football est un sport fantastique, mais pour les deux parties, il s'agissait d'une décision commerciale qui a mal tourné, c'est aussi noir et blanc que cela. Aux fans de Chelsea, je m'excuse pour la tournure que cela a pris. J'aurais aimé que vous me voyiez à mon meilleur niveau, dans ce maillot, faisant ce que j'aime. Tous le meilleur.»