Le mercato du Real Madrid pose déjà un gros problème

Le Real Madrid de José Mourinho prend doucement forme. Le technicien portugais, de retour au sein de la Casa Blanca, a déjà une idée précise de la manière dont il veut faire jouer ses troupes. Dans l’idéal, le Special One aimerait mettre en place un 4-2-3-1 avec un rôle de numéro 10 confié à Jude Bellingham. Pour y parvenir, le natif de Setubal a demandé des renforts à Florentino Pérez. Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva et Marc Cucurella ont déjà été recrutés. Mais Mourinho veut encore du sang frais. En effet, il aimerait que son club achète encore un défenseur central.

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Nico Schlotterbeck (BVB), Ruben Dias (Manchester City) et Alessandro Bastoni (Inter) sont les noms qui reviennent le plus souvent. Dans l’entrejeu, le technicien lusitanien a fait d’Enzo Fernandez (Chelsea) sa priorité. L’Argentin est prêt à venir et les Blues sont ouverts à une vente. Mais son prix, à savoir 140 M€, est jugé élevé pour le moment. Dans le secteur offensif, Michael Olise (Bayern Munich) est toujours apprécié. Mais les Bavarois ne sont pas vendeurs. Ils n’ouvriront la porte que si une proposition supérieure à 220 M€ arrive dans leurs bureaux. Une somme jugée, là aussi, trop importante.

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Mourinho fait sa révolution

Pour le moment, les Merengues auraient laissé de côté cette piste. En attaque, Mourinho n’exclut pas l’arrivée d’un renfort à la Joselu. Mais avec tout ce monde, le coach portugais aimerait faire un peu de place. Fran Garcia, Raul Asensio, Dani Ceballos, Ferland Mendy ou encore Eduardo Camavinga, qui ne veut pas partir, sont notamment dans sa liste noire. Mais ces éléments, dont certains ne veulent pas bouger, risquent de poser problème. Mourinho ne veut pas travailler avec un groupe trop important en quantité, avec des éléments sur lesquels il ne compte pas et qui n’auront donc pas grand-chose à se mettre sous la dent.

Mais ce n’est pas le seul souci pour le coach et le Real Madrid. Sport indique que le club madrilène fait face à un sacré casse-tête puisqu’il n’est autorisé qu’à inscrire que 25 joueurs sur la liste pour la Ligue des Champions. Sur ces 25, 8 joueurs doivent être formés dans un club espagnol, dont 4 au Real Madrid. La FIFA considèrent des joueurs formés au club, des éléments qui ont effectué leur formation au sein de l’écurie entre 15 et 21 ans pendant trois saisons complètes (consécutives ou non) peu importe la nationalité.

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Le Real Madrid risque de manquer de joueurs formés au club ou en Espagne

Fede Valverde, Vinícius Jr, Rodrygo et Arda Güler entrent dans cette case cette saison. Certains d’entre eux faisaient d’ailleurs partie des 10 joueurs considérés comme formés au club. Dani Carvajal, Raul Asencio, Alvaro Carreras, Fran García, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Rodrygo, Vinícius Jr et Gonzalo Garcia étaient concernés. Le problème pour le club, c’est qu’il ne pourra pas compter sur tous. Carvajal est parti. Carreras, Asencio, Fran Garcia, Camavinga et Ceballos sont poussés dehors. Mourinho n’a pas encore tranché pour Gonzalo, qui est courtisé par plusieurs écuries. Sept joueurs pourraient donc ne plus être dans l’effectif d’ici à la fin de l’été. Sport indique qu’en comptant Rodrygo, Vini et Valverde ainsi que Güler et Cucurella, cela porterait le chiffre à 5 joueurs.

On ne peut pas ajouter Endrick, qui est arrivé à 18 ans mais qui n’a pas passé 3 saisons complètes à Madrid. Tout cela risque donc impacter le mercato madrilène puisque Sport ajoute que certains éléments pourraient finalement rester pour cette raison. Alvaro Carreras et Gonzalo Garcia en font partie. Même chose pour Thiago Pitarch, qui n’entrait pas initialement dans les plans du Special One. Le coach laisse le soin à Florentino Pérez de trouver des solutions. Cela pourrait impacter le dégraissage, mais aussi le recrutement si des joueurs étrangers venaient à signer. Si jamais le Real Madrid ne parvient pas à inscrire ces fameux 8 joueurs formés en Espagne, le nombre total de joueurs sera réduit en conséquence. Le club ne pourrait donc pas inscrire 25 joueurs, mais moins. Nul doute que les Merengues font le nécessaire pour que tout soit réglé.