Nous vous l’avons annoncé en exclusivité, c’est désormais officiel : Franck Haise n’est plus l’entraîneur du Stade Rennais. Venu en février dernier pour remettre le club sur les bons rails, le technicien français âgé de 55 ans n’a finalement pas résisté à la crise qui secoue actuellement l’institution bretonne. « Le SRFC a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Franck Haise et deux de ses adjoints Messieurs Johann Ramaré et Lilian Nalis. Jusqu’à nouvel ordre, la gestion de l’équipe professionnelle sera assurée par Messieurs Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Hervé Sekli », ont communiqué les pensionnaires du Roazhon Park, ce vendredi. Tout avait pourtant si bien débuté, avec trois victoires et un match nul en début de saison, avant sa prolongation de contrat jusqu’en 2028. Mais la dynamique s’est depuis inversée et la nouvelle défaite rennaise sur le terrain du NEC Nimègue en Ligue Europa (3-1), jeudi soir, a précipité sa chute.

La suite après cette publicité

Comme nous vous le révélions, une fracture importante s’était installée entre l’ancien entraîneur de Lens et plusieurs joueurs, tandis que les dirigeants bretons étaient eux aussi sous pression. En attendant de trouver son successeur, c’est Sébastien Tambouret, coach de la réserve, qui assurera l’intérim ce dimanche face à Toulouse. Pour Rennes, neuvième de Ligue 1 avant le début de cette 12e journée, l’urgence est désormais de relancer une équipe qui traverse une période plus que délicate.