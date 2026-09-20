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Feyenoord : le splendide doublé d’Anis Hadj Moussa

Par Josué Cassé
1 min.
Anis Hadj Moussa @Maxppp

Ce dimanche, le Feyenoord a réalisé un carton face à Utrecht (5-0), avec un doublé d’Anis Hadj Moussa, auteur de cinq réalisations en Championnat depuis le début de la saison. En feu, l’Algérien a d’abord ouvert le score après un superbe rush solitaire avant d’inscrire le troisième but des siens d’une manière similaire.

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Dans les autres rencontres, le PSV Eindhoven a chuté contre Twente (2-3) et abandonné la première place du Championnat néerlandais. Le nouveau leader est donc l’AZ Alkmaar, tombeur de Telstar (1-0).

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