Eredivisie
Feyenoord : le splendide doublé d’Anis Hadj Moussa
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@Maxppp
Ce dimanche, le Feyenoord a réalisé un carton face à Utrecht (5-0), avec un doublé d’Anis Hadj Moussa, auteur de cinq réalisations en Championnat depuis le début de la saison. En feu, l’Algérien a d’abord ouvert le score après un superbe rush solitaire avant d’inscrire le troisième but des siens d’une manière similaire.
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😮💨 | Anis Hadj Moussa est en feu cet après-midi ! Doublé pour l’Algérien ! 🇩🇿 🔥 #FeyenoordUtrecht— DAZN France (@DAZN_FR) September 20, 2026
Suivez la rencontre en direct sur DAZN. 📲 pic.twitter.com/P3dlH9CK3o
Dans les autres rencontres, le PSV Eindhoven a chuté contre Twente (2-3) et abandonné la première place du Championnat néerlandais. Le nouveau leader est donc l’AZ Alkmaar, tombeur de Telstar (1-0).
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