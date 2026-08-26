Al Nassr : soirée très compliquée pour Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a vécu une soirée particulièrement mouvementée avec Al Nassr. Très agacé par la prestation de ses coéquipiers, la star portugaise n’a pas hésité à afficher sa colère à plusieurs reprises, avant de voir Ange Postecoglou prendre une décision forte en le remplaçant dès la pause.

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🇵🇹👀 Cristiano Ronaldo vivió una noche de furia en su segundo partido con el Al Nassr esta temporada. El astro portugués se mostró muy enojado con sus compañeros en reiteradas ocasiones hasta que el entrenador Ange Postecoglou decidió sustituirlo en el entretiempo. Pero el cambio… pic.twitter.com/PRygtUffd0 — TyC Sports (@TyCSports) August 25, 2026

Un choix qui a finalement porté ses fruits pour l’entraîneur grec. Mené au score, Al Nassr a réussi à inverser la tendance en seconde période pour finalement s’imposer 3-2 face à Al Ettifaq lors de la troisième journée du championnat saoudien. Ronaldo aura donc vécu une soirée frustrante, malgré le succès de son équipe.