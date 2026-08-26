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Al Nassr : soirée très compliquée pour Cristiano Ronaldo

Par Valentin Feuillette
1 min.
Cristiano Ronaldo Al-Nassr @Maxppp
Ettifaq 2-3 Nassr

Cristiano Ronaldo a vécu une soirée particulièrement mouvementée avec Al Nassr. Très agacé par la prestation de ses coéquipiers, la star portugaise n’a pas hésité à afficher sa colère à plusieurs reprises, avant de voir Ange Postecoglou prendre une décision forte en le remplaçant dès la pause.

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Un choix qui a finalement porté ses fruits pour l’entraîneur grec. Mené au score, Al Nassr a réussi à inverser la tendance en seconde période pour finalement s’imposer 3-2 face à Al Ettifaq lors de la troisième journée du championnat saoudien. Ronaldo aura donc vécu une soirée frustrante, malgré le succès de son équipe.

Pub. le - MAJ le
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