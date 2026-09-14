Ballon d’Or : les prises de parole de Kylian Mbappé sont-elles dangereuses pour l’équipe de France ?

«Dembélé ? Mais il a toujours été vu comme un joueur de talent. Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu. J’ai tout de suite été au top, très tôt. Il a eu un parcours différent, les blessures, mais il s’est bien rattrapé !» La petite phrase de Kylian Mbappé au sujet de son ami Ousmane Dembélé fait jaser, et est ressortie à toutes les sauces. Au point même de venir aux oreilles du principal concerné, qui ne s’est pas privé de répliquer au micro de Ligue1+ dimanche soir à l’issue de Brest-PSG.

La suite après cette publicité

« Non j’ai toujours été comme ça. J’ai toujours était au fond de la classe à travailler dur. Dans toute ma carrière, je n’ai pas dit un mot, j’ai travaillé. (…) Je n’ai jamais été l’élu, j’ai bossé et j’ai été récompensé dans une année fantastique avec le Paris Saint-Germain. Cette année on verra, je regarde ça sans pression. On verra », a-t-il lancé, dans une déclaration qui semble répondre au jugement exprimé par son partenaire en équipe de France. On en connait qui auraient pu mal réagir aux propos précédents, dans la même interview, de Mbappé. « Quand Messi arrivait à la cérémonie et gagnait, je disais le meilleur joueur est sur l’estrade. Pas de problème. Quand Cristiano gagnait, je disais la même chose… Pour d’autres, je regardais et, même avec un Ballon d’Or, je ne m’échange jamais avec lui. Mais c’est une belle chose, car ça nourrit un chemin, un storytelling. »

Un danger à force de s’exprimer ?

La campagne menée par Kylian Mbappé dans la quête du Ballon d’Or pourrait-elle avoir un impact sur ses relations avec Ousmane Dembélé ? Ce dernier joue la carte "tranquille", mais ne peut pas ignorer les déclarations de son ami. Certains éditorialistes s’inquiètent déjà de tensions naissantes qui pourraient nuire à l’équipe de France. Pourtant, les deux hommes ont réussi à cohabiter sans le moindre souci durant le dernier Mondial, où l’on assurait que le statut de Ballon d’Or 2025 de Dembélé pouvait aboutir à une forme de rivalité.

La suite après cette publicité

Néanmoins, en cherchant à justifier sa légitimité dans la conquête du Ballon d’Or et en défendant la réussite de sa carrière, Kylian Mbappé prend le risque de la phrase de trop, qui pourrait envenimer une relation. Jusqu’à présent, en équipe de France, ses prestations et ses buts ont empêché tout ressentiment à son égard, et il faudra que cela continue sous les ordres de Zinedine Zidane, un homme habitué à gérer de sacrés egos !