Liverpool : Arne Slot n’envenime pas la situation avec Salah

« Je veux voir Liverpool redevenir l’équipe d’attaque heavy metal que les adversaires craignent et redevenir une équipe qui remporte des trophées. C’est le football que je sais jouer et c’est l’identité qui doit être retrouvée et préservée pour toujours. Cela ne peut pas être négociable et tous ceux qui rejoignent ce club doivent s’y adapter », avait écrit Mohamed Salah sur ses réseaux sociaux après la dernière défaite de Liverpool face à Aston Villa. Une sortie remarquée, et une critique à peine voilée au jeu déployé sous les ordres d’Arne Slot avec lequel les anicroches auront été fréquentes cette saison.

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Le coach néerlandais était ainsi attendu avec impatience en conférence de presse pour répondre à la déclaration de Mohamed Salah, dont ce sera le dernier match pour Liverpool dimanche avec la réception de Brentford. « Mo et moi partageons les mêmes intérêts. Nous voulons le meilleur pour le club, qu’il réussisse », a d’abord déclaré de manière diplomate Arne Slot. Relancé sur la possible mise à l’écart de l’Egyptien pour l’ultime journée en raison de ses commentaires, il a noyé le poisson. « Je ne dis jamais rien sur la composition de l’équipe. Je pense que vous seriez surpris si je le faisais maintenant. »