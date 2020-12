Eric Aderdor : « si je suis élu président de la Ligue de football de Paris Ile de France, je reverserai immédiatement 3 M€ aux clubs amateurs !»

FM : Eric Aderdor, pourquoi avoir décidé d'aller à la candidature pour la Ligue de Paris ?

Eric Aderdor : si j’ai décidé d’être candidat à la Présidence de la Ligue de Paris – Ile-de-France, c’est avant tout parce que plus de 300 clubs me l’ont demandé. Mais, indépendamment de cela, plusieurs raisons ont motivé ma démarche. La première c'est que je navigue dans le milieu de foot depuis de nombreuses années, d’abord en tant que pratiquant et, ensuite, à travers mon métier. La deuxième, c'est que j'ai été président d'un club de foot francilien lorsque j’ai pris conscience de la violence de la crise et de la faiblesse des mesures qui ont été prises par la ligue actuelle, je me suis dit que ce n'était pas possible continuer dans cette direction. C’est inacceptable de voir la Ligue disposer de 10 M€ prélevés directement dans les caisses de nos clubs et de ne pas mettre en place un programme d'urgence pour leur venir en aide dans cette crise. Ce n'est pas en décalant les prélèvements d'un mois sur l'autre qu'on arrivera à résoudre leurs problèmes. Si les clubs franciliens me font confiance, je m’engage à agir sans attendre pour les aider. Ma première décision sera de reverser directement et immédiatement 3 M€ à l’ensemble des clubs franciliens pour les soulager dans cette crise exceptionnelle et les aider à préparer l’avenir.

«Le foot amateur traverse une crise profonde»

FM : la crise liée à la Covid est-elle au cœur du problème selon vous ?

EA : le foot amateur traverse une crise profonde dont les racines remontent beaucoup plus loin que la pandémie actuelle. Une crise de l’arbitrage, une crise du nombre de licenciés, une crise des infrastructures, une crise chez les éducateurs et les bénévoles… Toutes ces fractures ont été accentuées à cause du Covid-19, mais les acteurs du football francilien les vivent quotidiennement depuis plusieurs années. En 10 ans, la situation de notre football s’est aggravée. Si je suis candidat, c'est pour mettre un terme à cette spirale de négligences et d’incompétences.

FM : vous évoquez des dysfonctionnements au sein de la ligue de Paris. Mais la FFF n'était pas elle aussi un peu coupable selon vous ?

EA : Tous les clubs s’en sont aperçus durant la crise sanitaire : de manière globale, nos institutions de tutelle ne sont pas à la hauteur des problématiques que traversent les clubs. Lorsque je présidais mon club de National 2 (descendu depuis en National 3) pendant 2 ans, je peux vous assurer que concrètement ni la Fédération ni la Ligue n’ont jamais répondu à mes sollicitations. Pour être tout à fait honnête, mon club a bien reçu 3 ballons Carrefour et 10 chasubles, mais ce n'est pas ce qui va résoudre les problèmes au quotidien. 50 % du travail d’un président de club c'est de faire du social et les 50 % qui restent sont consacrés au foot. Et dans le 50 % de social, cela demande une bonne partie des ressources du club qu'il faut réalimenter à destination des écoles de football, des gamins qui sont accompagnés au niveau scolaire, des éducateurs qu'il faut rémunérer et former, ce qui est tout à fait normal et légitime.

FM : dans une interview accordée à un autre média, vous avez fait part de votre inquiétude sur la question des éducateurs et de leur formation. Pourquoi cela ne va pas ?

EA : la situation actuelle de nos éducateurs est catastrophique et je ne l’accepte pas. Aujourd'hui, la Ligue de Paris – Ile-de-France, la plus grosse au monde en termes de licenciés, se trouve être en avant-dernière position au monde s’agissant du nombre de formateurs qui peuvent passer leurs diplômes. C’est aussi absurde qu’incohérent. Nos clubs ne peuvent pas être pris en otage plus longtemps. Le bassin Ile-de-France est le plus gros vivier de football dans le monde avec celui de Sao Paulo. On a 280 000 licenciés aujourd'hui et on a un budget équivalent à la Ligue Aquitaine et à la ligue Grand Est : deux ligues qui ont 100 000 licenciés de moins que nous ! Les moyens actuels de la Ligue ne sont donc pas en cohérence avec les ambitions affichées. Je compte bien régler cela, sans que les clubs ne mettent la main à la poche.

FM : pouvez-vous nous dire précisément quel est le rôle du président de la Ligue de Paris ?

EA : le rôle d'un président de Ligue est similaire à celui d’un chef d'entreprise. Étant moi-même chef d'entreprise comme beaucoup de collègues présidents de clubs, j'ai donc une vision très claire de ce que doit être un président de Ligue. Avant toute chose, il doit insuffler une vision. Et aujourd'hui, on en manque cruellement. Il faut ensuite définir les priorités. Pour moi l’urgence, c'est d'aider les clubs pour qu'ils traversent cette période compliquée. Mon programme se définit en trois lettres : IDF.

Le « I » pour « Interagir », parce que je suis convaincu que les clubs ont besoin de proximité avec la Ligue et qu’un président doit être proche de ses clubs. La Ligue est un outil à destination des clubs, ce n'est pas une forteresse qui décide seule ce qu'elle doit faire.

Le « D » c’est pour « développer » notre activité et notre football francilien sous toutes ses formes. Et il existe plusieurs moyens de le faire : accompagner le développement du football féminin ; faire en sorte de licencier les primo-accédants au football, notamment tous les gamins qui jouent dans les écoles de foot, les urbans ou les fives ; le développement du football d'entreprise pour le remettre au premier plan ; mieux valoriser le foot loisir, afin de mieux accompagner tous ses adhérents parce que le foot loisir se joue le lundi soir à des créneaux parfois un peu ahurissants avec des lumières qui s'éteignent bien trop tôt.

Et le dernier point, le « F » pour financer, est peut-être le plus important. Nous irons trouver des partenariats privés, d’ailleurs certains sont déjà partants pour nous aider ! Nous solliciterons également la Fédération pour obtenir des financements beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Sur le budget de la Fédération, qui est de l’ordre de 270 M€, seul 80 M€ sont destinés au foot amateur. Un tel déséquilibre n’est pas justifié, surtout dans la crise que nous traversons.

«Aujourd’hui, le président sortant n’est que le porte-parole de son ombre»

FM : quel est le poids de ce président de ligue au niveau de la FFF ?

EA : en théorie, le Président de la Ligue de Paris – Ile-de-France doit être le porte-parole du football francilien au sein de la Fédération. Malheureusement, aujourd’hui, le président sortant n’est que le porte-parole de son ombre. Il entretient avec la FFF des relations aussi sinueuses qu’égoïstement calculées dans son intérêt personnel et, en aucun cas, dans l’intérêt des clubs franciliens. Il suffit relire quelques déclarations pour s’en convaincre : adversaire de Le Graët en 2017, il met récemment de l’eau dans son vin, peut-être en échange d’un poste à l’approche des élections fédérales. Une seule chose est certaine, l’intérêt des clubs franciliens n’entre jamais dans ses calculs.

FM : comment est élu le président de la Ligue de Paris ?

EA : le Comité exécutif de la Ligue est élu par les 1 080 clubs qui forment le football francilien. Ce sont donc les présidents de chacun de ces clubs qui élisent le président de Ligue de Paris – Ile-de-France. C'est d'ailleurs l’une des raisons pour lesquelles le président de la Ligue doit être au service des clubs. Ensuite, les différents présidents de Ligue et de Districts votent pour le président de la Fédération. Partout en France, il y a un véritable vent de révolte au sein du foot amateur. Quand on sait que sur le budget de la Fédération qui est de 270 M€ seulement, 80 M€ vont au football amateur, c'est ridicule. Et c'est pour cela qu'il faut que les choses changent !

FM : pourquoi devrait-on voter pour vous plutôt que pour Jamel Sandjak, président sortant ou Thierry Mercier, président du District du Val-de-Marne ?

EA : cette crise a vraiment accentué les besoins des clubs et révélé les insuffisances des équipes en place. Ni la Fédération, ni la Ligue ne sont au rendez-vous dans une période extrêmement compliquée pour les clubs franciliens. Mardi 5 janvier, c’est l’heure du bilan et les artifices habituels ne seront d’aucun secours. Avec les présidents de clubs qui m’accompagnent, nous portons un véritable projet, construit et planifié dans l’intérêt de notre football francilien : dès janvier nous rendrons directement et immédiatement 3 millions d’euros à l’ensemble des clubs franciliens, c’est-à-dire 12,5 euros par licencié ; au printemps, nous organiserons un référendum sur l’avenir de Morfondé afin de trancher le sort de ce château qui cristallise beaucoup de tensions ; enfin, d’ici la fin du mandat, nous ferons passer le budget de la Ligue de 10 à 15 millions d’euros, sans mettre les clubs à contribution. Chaque jour, de nombreux clubs rejoignent notre dynamique : ils étaient 300 à nous soutenir au début de l’aventure et ils sont plus de 450 aujourd’hui. Répondre à leurs attentes c’est la seule chose qui nous importe.

FM : vous avez aussi proposer de bloquer le nombre de mandats maximum à deux ?

EA : notre football a besoin d’oxygène ! Si le bilan du président sortant était à la hauteur, l’opposition à son maintien ne serait pas aussi largement partagée. Nous ne lui demandons d’ailleurs pas son avis. La Ligue de Paris – Ile-de-France regorge de nombreux dirigeants extrêmement talentueux qu’il faut libérer. Après huit années de mandats, il est légitime de vouloir régénérer nos instances. Les sortants ne peuvent pas nous reprocher ce qu’ils ont eux-mêmes expliqué avant nous. En la matière, ni la Ligue ni la Fédération ne sont des modèles. Beaucoup donnent l’impression de s'accrocher à leur siège comme des moules à leur rocher. En attendant, notre football se meurt. Il faut que ça bouge et vite. Laissons vivre notre football.