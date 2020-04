Everton : Moise Kean rappelé à l'ordre par le club après une fête chez lui

Depuis son arrivée l'été dernier à Everton, on ne peut pas dire que Moise Kean a marqué les esprits. L'attaquant a inscrit un seul but en 26 matches toutes compétitions confondues. Et face aux critiques, son comportement pendant le confinement ne viendra pas soigner sa cote de popularité. L'international italien (3 sélections, 2 buts) a organisé une fête à son domicile et partagé des vidéos de cet événement sur les réseaux sociaux.

Un comportement que ne laisse pas passer son club pendant cette crise sanitaire. Les Toffees ont publié un communiqué dans lequel ils ont fermement condamné l'attitude de leur joueur. « Everton a régulièrement souligné l'importance de suivre toutes les directives du gouvernement - y compris les règles et les conseils pour l'intérieur et l'extérieur du domicile - à travers une série de communications officielles à tous les membres du personnel, y compris les joueurs », peut-on lire dans des propos relayés par les médias anglais.