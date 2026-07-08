Coupe du Monde 2026 : l’Egypte porte plainte contre l’arbitre français François Letexier

Et dire que c’est l’Argentine qui redoutait de se faire flouer par un arbitre français… Nommé par la FIFA pour arbitrer la rencontre entre l’Albiceleste et l’Egypte, François Letexier, arbitre bien connu de notre chère Ligue 1, avait reçu une première vague de critiques de la part des Argentins en raison de sa nationalité et de la vive rivalité qui agite désormais les deux pays. Depuis, la FIFA a également nommé un arbitre argentin pour diriger le quart de finale de la France contre le Maroc, alimentant davantage les théories de complot.

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Mais depuis mardi soir, c’est bien l’Egypte qui en veut grandement à François Letexier, suite à plusieurs décisions litigieuses prises durant une rencontre totalement folle. Les Pharaons se sont vus refuser un but, à 1-0, puis ont réclamé une faute argentine à l’origine de l’action du but vainqueur d’Enzo Fernandez. « Je vais dire ce que je pense, quelles qu’en soient les conséquences : ce match était clairement truqué, et le monde entier l’a vu. Et je voudrais ajouter une chose : s’ils veulent tant que l’Argentine gagne, pourquoi ont-ils appelé tout le monde à venir participer ? », a lancé le sélectionneur égyptien Hossam Hassan directement après la rencontre.

Une plainte officielle déposée

Et la colère n’est pas retombée, loin de là. « Nous méritions la victoire. L’Argentine a fait pression sur l’arbitre avant le match parce qu’il était français ; ils ont créé un climat de tension et nous en avons subi les conséquences. Le résultat a été influencé avant et pendant la rencontre. Un penalty pour nous a été refusé. Il n’a même pas été vérifié par la VAR. Le deuxième but a été refusé pour une raison obscure. La vie est injuste », a insisté Hossam Hassan.

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Le président de la Fédération égyptienne de football, Hany Abo Rida, a déposé une plainte officielle contre l’arbitre français François Letexier et ses assistants, comme l’ont confirmé des sources officielles au quotidien espagnol AS. Outre des explications, la plainte réclame une enquête sur les décisions controversées prises contre les Pharaons et, officiellement l’exclusion de l’équipe arbitrale française du reste du tournoi en raison de ses erreurs cruciales. La FIFA n’a pas encore statué sur la demande de l’Égypte.