EdF : Kylian Mbappé n’a pas aimé l’ambiance chez les Bleus en 2021

Dans un entretien accordé au Parisien, le capitaine de l’équipe de France Kylian Mbappé a évoqué les moments qu’il aurait aimé revivre dans sa carrière pour changer le dénouement. S’il a logiquement évoqué la finale de 2022 face à l’Argentine ou encore la finale de C1 en 2020 face au Bayern et la demi-finale face à Dortmund en 2024, il n’a pas encore expliqué qu’il n’aurait pas changé la défaite face à la Suisse à l’Euro 2021. Pour une raison particulière…

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« Des moments à changer ? Oh, il y en a beaucoup. Surtout les défaites, parce que si tu les revis, tu peux peut-être changer le cours du destin. Par exemple, je changerais l’Argentine en 2022, la finale contre le Bayern avec Paris, la demie contre Dortmund. La Suisse à l’Euro ? Non, ça, je ne le changerais pas. Je ne gaspillerais pas mes jokers pour un huitième. Il nous restait tellement de chemin derrière. Et de toute façon, vu comment était l’ambiance, je pense qu’on n’aurait pas gagné. Et pourtant, c’est peut-être l’équipe la plus talentueuse qu’on avait depuis longtemps, avant celle-là aussi. Mais je pense que c’est le pire moment que j’ai connu en équipe de France en termes d’ambiance. Ça s’est ressenti dans le groupe. On en parle souvent entre joueurs. Ça ne s’est peut-être pas vu, mais c’est le moment où l’équipe de France a été la moins unie depuis que je suis en sélection. »