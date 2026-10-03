L’Argentine fait confiance totale à Nico Paz pour oublier Lionel Messi !

L’héritier. S’il est bien évidemment très compliqué d’imaginer Nico Paz rééditer les exploits de son aîné Lionel Messi, c’est lui qui devrait avoir l’honneur de récupérer le légendaire numéro 10 de La Pulga en sélection. La vedette du FC Côme de Cesc Fabregas, qui porte pour l’instant le numéro 18, suscite beaucoup d’espoir en Argentine pour l’après-Messi, et les articles l’encensant se multiplient dans les médias argentins ces dernières heures, alors que la légende du foot argentin disputera son dernier match en sélection le 7 octobre face au Bénin.

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Il faut dire que lors du seul match disputé par les troupes de Lionel Scaloni pendant cette trêve - une victoire 4-0 face à la Bolivie en amical - le gaucher de 22 ans a impressionné. Au delà de son but et de sa passe décisive, il a encore prouvé avoir une qualité technique que très peu de joueurs ont actuellement, une vision du jeu aussi largement supérieure à la moyenne et une capacité à générer du danger partout dans le dernier tiers du terrain. « C’est un joueur qui était déjà avec nous au Mondial, ça fait un moment qu’on le connaît, et il a un très bon niveau en Europe », a lancé Scaloni après ce match, confirmant que Paz va être un joueur majeur de sa sélection dans les années à venir.

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Il régale déjà

De quoi susciter une belle enflammade dans son pays. « Le joueur de Côme a brillé en tant que titulaire : il a été décisif, il joue comme un 10, au poste de 10 : comment ne pas penser à lui donner le numéro 10 ? », écrit par exemple TyC Sports, qui ajoute que Paz est « un joueur d’une catégorie supérieure », mais que « ce serait commettre une erreur de lui demander de jouer comme Messi ». De son côté, ESPN Argentine le présente déjà comme « le symbole du début du nouveau cycle ».

Autant dire qu’en Argentine, on se félicite que le joueur né en Espagne d’un père argentin et d’une mère espagnole et formé au Real Madrid ait fait le choix de représenter l’Albiceleste, comme son paternel, international à 23 reprises dans les années 90. Il semble même faire l’unanimité dans le groupe argentin, puisqu’après sa belle prestation contre la Bolivie, Emiliano Martinez a commenté, sous une de ses publications Instagram : « le nouveau numéro 10 ? ». L’ère Nico Paz vient de démarrer.