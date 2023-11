FFF : Noël Le Graët a tenté de placer Didier Deschamps à la tête de la Fédération

Auditionné devant l’Assemblée nationale ce mardi, à Paris, Noël Le Graët, l’ex-président de la Fédération Française de Football (FFF) a été auditionné par la commission d’enquête à propos des dysfonctionnements au sein des fédérations sportives. Au-moment d’aborder la question de la prolongation de Didier Deschamps, l’ex-patron du football français a annoncé qu’il regrettait que l’actuel sélectionneur de l’équipe de France, maintenant sous contrat jusqu’au Mondial 2026, ne prenne pas sa succession à la tête de la FFF.

«J’ai cru à un moment pouvoir le convaincre. Dix-douze ans en tant que sélectionneur, c’est beaucoup. Didier est un type exceptionnel. J’aurais aimé qu’il prenne la suite. J’ai essayé de le convaincre, mais ça n’a pas marché. Avec Didier, on a pu en parler, mais il aurait fallu qu’il se présente», a-t-il expliqué pendant son audition, avant d’évoquer son successeur, Philippe Diallo. «Il a un pot terrible. Il a été battu pour des élections syndicales. Je le trouvais bon et notamment sur les questions juridiques, et quand Brigitte Henriques est parti, c’est le seul que je pouvais nommer comme vice-président».