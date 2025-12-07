Le FC Nantes a déjà pris une décision avec Luis Castro

Après une nouvelle défaite du FC Nantes à la Beajoire, samedi face au RC Lens (1-2), la situation sportive du club nantais s’aggrave. Actuellement 16e et donc barragistes, les Nantais ont concédé leur cinquième revers en huit matchs sur leur terrain cette saison. De quoi clairement fragiliser la position de Luis Castro, qui commence sérieusement à être en danger.

De plus en plus isolé en interne, l’entraîneur portugais se serait coupé et n’adresserait plus la parole à sa direction, «avec qui le lien semble définitivement rompu», informe Ouest-france. Le journal local précise que les hautes sphères du FC Nantes sont déjà à la recherche d’un successeur. Plusieurs pistes sont explorées, alors que les joueurs de l’ex-manager de Dunkerque sont comptés. Mais pour le moment, Luis Castro fait le maximum pour travailler avec son groupe et sortir de la crise.