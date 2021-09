Barça : Joan Laporta appelle au calme après les déclarations de Ronald Koeman

Joan Laporta s’est exprimé à la suite de la conférence de presse de Ronald Koeman ce mercredi. Le président du Barça a confirmé avoir « découvert à la dernière minute qu'il avait l'intention de faire cette déclaration », rapporte AS. « Il a l'obligation de se rendre aux conférences de presse et il est libre de répondre aux questions ou de s'exprimer comme il l'entend. Je respecte la décision de l'entraîneur, mais nous étions au courant peu avant qu'il ne le dise, tout comme les capitaines. C'était comme ça. » Laporta ne veut pas « aggraver la situation. En tant que président, je veux être calme, nous faisons tous des erreurs et nous devons avoir le maximum de compréhension entre nous dans ce moment difficile. »

Concernant l’avenir du Néerlandais sur le banc du FC Barcelone, cela « dépend toujours des résultats et du jeu. Au Barça, il n'y a pas que les résultats, il y a aussi le jeu. Ronald le sait et il agira comme un professionnel et fera tout ce qu'il peut pour que nous gagnions le match, ce qui est compliqué », a ajouté Laporta. « Il y aura un Barça motivé. Les joueurs sont conscients que LaLiga va être très compétitive car d'après ce que l'on a vu jusqu'à présent, il n'y a pas d'équipe qui semble pouvoir gagner clairement (...) Koeman continue parce qu'il est l'entraîneur du Barça et qu'il a un contrat. Tout ce que nous déciderons sera pour le bien du Barça. Pour l'instant, il est toujours l'entraîneur du Barça et nous sommes avec lui. »