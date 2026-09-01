Everton trouve un accord avec l’OL pour Ainsley Maitland-Niles

L’Olympique Lyonnais se trouve sous une immense pression financière lors de ce mercato et doit impérativement renflouer ses caisses à hauteur de 50 millions d’euros. En Ligue des Champions, le club rhodanien n’a pas pu se qualifier face à Fenerbahçe et a été contraint de vendre plus que de raison. Pour atteindre cet objectif financier, le club rhodanien a déjà acté le départ majeur de sa pépite Malick Fofana vers Sunderland, pour un montant estimé à 35 millions d’euros, bonus compris.

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En parallèle de cette grosse vente, Ainsley Maitland-Niles s’est rapidement retrouvé sur la sellette depuis des semaines. La récente arrivée en prêt du latéral droit Zachary Athekame est venue renforcer la concurrence dans ce secteur, poussant un peu plus le polyvalent joueur anglais vers la sortie. Critiqué par les supporters et légèrement convoité cet été, le joueur formé à Arsenal était clairement un départ désiré par la cellule de recrutement des Gones.

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Everton a posé 5 millions d’euros pour Maitland-Niles

Face à cette opportunité, Everton n’a pas tardé à concrétiser son intérêt et a trouvé un accord avec l’OL pour le transfert de l’international anglais. Selon les informations de Sky Sports, les Toffees vont débourser la somme de 5 millions d’euros pour s’offrir les services du joueur de 29 ans, qui entrait dans la dernière année de son contrat entre Rhône et Saône.

Une rentrée d’argent qui est bienvenue pour l’OL. Même s’il aurait sûrement pu être vendu pour une somme supérieure, vendre un indésirable pour 5 millions d’euros dans le dernier jour de mercato représente une entrée d’argent non négligeable pour Lyon. Au poste de défenseur droit, les Gones s’appuient désormais sur Athekame, le jeune Steeve Kango et potentiellement Clinton Mata.