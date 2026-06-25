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Coupe du Monde

CdM 2026 : un maillot collector de Casillas volé puis retrouvé… chez Casillas

Par Valentin Feuillette
1 min.
Iker Casillas prend sa retraite @Maxppp

Le maillot porté par Iker Casillas lors de la finale de la Coupe du Monde 2010 face aux Pays-Bas avait brièvement semé le doute après sa disparition du Musée des Légendes de Madrid. Très vite, l’énigme a toutefois été résolue de façon inattendue pour ne pas dire insolite. En effet, l’ancien gardien espagnol lui-même a expliqué en vidéo sur les réseaux sociaux qu’il en était le détenteur, rassurant ainsi les fans et les responsables du musée.

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« Je l’ai ici au Mexique. Je sais que vous êtes inquiets car il a disparu. C’était moi, je m’en excuse. Il est avec moi », a-t-il déclaré en souriant. Casillas a ajouté avoir voulu ressortir ce maillot emblématique pour accompagner symboliquement la sélection espagnole : « La dernière fois que je l’ai porté, l’Espagne a remporté la Coupe du monde. Je voulais le reporter maintenant que le moment le plus important commence, pour porter chance aux joueurs. Je crois en ces choses-là », avant d’indiquer qu’il serait rapidement renvoyé au musée à Madrid.

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