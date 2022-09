Liga : match nul entre Villarreal et Séville

Avant le choc de cette 6ème journée de Liga entre les rivaux et voisins madrilènes du Real et de l'Atletico, Villarreal recevait le Séville FC à l'Estadio de la Ceramica. Le Sous-marin Jaune avait l'occasion de s'approcher du podium et même peut-être de monter dessus tandis que les Sevillans espéraient s'éloigner de la zone de relégation. Dans cette rencontre, aucune des deux équipes n'arrivait finalement à prendre le meilleur sur l'autre. Une mauvaise opération comptable pour les locaux mais peut-être encore un petit peu plus pour les visiteurs donc.

La partie commençait sur les chapeaux de roues avec un but signé Oliver Torres pour les Rojiblancos à peine quelques minutes après le coup d'envoi (8e, 1-0). Peu après l'heure de jeu, Unai Emery décidait de faire sortir Giovani Lo Celso pour faire entrer Alex Baena à sa place (31e). Un changement payant qui permettait à Villarreal d'égaliser peu après la pause grâce à son nouvel entrant (51e, 1-1). Avec ce match nul, Les coéquipiers de Raul Albiol restent bloqués à la 6ème place, les joueurs de Julen Lopetegui avancent à la 13ème place mais sans matelas de sécurité sur ses poursuivants.