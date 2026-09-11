La France déjà distancée à l’indice UEFA !

C’était le grand retour de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Pour cette 1ère journée de la phase de ligue en C1, le bilan brut des clubs tricolores paraît plutôt satisfaisant : le PSG a déroulé face à Bratislava (6-1) et le RC Lens est allé chercher un succès précieux sur la pelouse du Slavia Prague (2-3). Seule ombre au tableau, le LOSC s’est incliné à domicile contre le Betis Séville (2-3). Deux victoires en trois matchs : un bilan honorable en apparence, mais qui masque une situation comptable pas très rassurante.

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L’élimination de l’Olympique Lyonnais lors des barrages de C1 face au Fenerbahce pèse lourdement. En manquant la qualification pour la phase de ligue, l’OL a privé la France d’un bonus de points équivalent à 0,87 point sur le coefficient national. Résultat ? La France pointe à une piteuse 14e place sur la saison en cours, coincée entre la Grèce et la Lettonie alors qu’elle pourrait se trouver au niveau de l’Allemagne.

Le Portugal klaxonne, l’avance fond comme neige au soleil

Cette entame intervient au pire des moments. Le principal concurrent de la France pour la précieuse 5e place au classement de l’indice sur 5 ans, cruciale pour conserver un contingent fourni en Coupe d’Europe, a démarré tambour battant. Le Portugal s’installe déjà sur le podium de la saison (3e place avec 4,700 points).

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L’alarme tirée est d’autant plus sérieuse qu’avant le coup d’envoi de cet exercice 2026/27, la France possédait un confortable matelas de 10,332 points d’avance sur son poursuivant lusitanien. Aujourd’hui, cet écart s’est réduit à seulement 3,774 points au classement sur cinq ans. La raison ? L’effacement automatique de la saison 2021-2022, qui avait été particulièrement prolifique pour les clubs hexagonaux. La marge d’erreur est désormais quasi nulle.

Quelques motifs d’espoirs pour la France

Il reste toutefois une lueur d’espoir. Lors de cette 1ère journée de C1, la France a fait légèrement mieux que le Portugal sur le terrain : si le Sporting CP a dominé Galatasaray (3-1), le FC Porto a chuté sur sa pelouse face au Manchester City d’Erling Haaland auteur d’un doublé (0-2). La suite des événements s’annonce brûlante. L’entrée en lice de l’OL, de Rennes, de l’OM et de Monaco en Ligue Europa et en Ligue Conférence sera capitale pour engranger des points, d’autant que dans le même temps, le Portugal pourra compter sur le Benfica en C3 mais aussi sur Sporting Braga et plus étonnant, l’União Torreense, club de deuxième division portugaise vainqueur de la Coupe nationale l’an passé.

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Mais tous les regards se tournent déjà vers la 2e journée de C1 : Lens recevra le Sporting CP à Bollaert. Il s’agira tout simplement de la seule confrontation directe entre un club français et un club portugais dans toutes les phases de ligue cette saison (C1, C3 et C4 confondues). Un duel qui vaudra de l’or. Enfin, pour l’anecdote, l’Azerbaïdjan occupe la première place du classement de la saison grâce au parcours de son unique rescapé, le Sabah FK, largement défait à Old Trafford face à Manchester United (4-0). Une anomalie temporaire avant que les géants comme l’Angleterre (9 qualifiés sur 9) et l’Espagne (8/8) ne reprennent leurs positions habituelles au sommet de l’Europe.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2026/27 (Entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison. Arrêté au 11/09/2026)

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-1. Azerbaidjan 5,125 points (1/4)

-2. Norvège 5,000 points (4/5)

-3. Portugal 4,700 points (5/5)

-4. Turquie 4,700 points (4/5)

-5. Espagne 4,625 points (8/8)

-6. Angleterre 4,611 points (9/9)

-7. Allemagne 4,571 points (7/7)

-8. Autriche 4,200 points (3/5)

-9. Slovaquie 4,125 points (1/4)

-10. Italie 4,071 points (7/7)

…

-12. Pays-Bas 3,833 points (6/6)

-14. France 3,642 points (7/7)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2022 et 2027) :

-1. Angleterre 103,130 points

-2. Italie 88,303 points

-3. Espagne 83,243 points

-4. Allemagne 81,259 points

-5. France 68,724 points

-6. Portugal 64,950 points

-7. Belgique 59,050 points

-8. Pays-Bas 52,562 points

-9. Turquie 49,875 points

-10. Pologne 45,125 points