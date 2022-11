PSG : Luis Campos veut prolonger Lionel Messi avant le Mondial

La suite après cette publicité

Le PSG compte sur Lionel Messi (35 ans). Et quel meilleur moyen de le lui signifier qu'en lui offrant une prolongation ? Une option désormais envisagée par toutes les parties prenantes alors que le contrat de l'Argentin arrivera à son terme en juin 2023. Lui se sent bien, ou du moins beaucoup mieux que la saison passée, ses dirigeants lui ont renouvelé leur confiance et aimeraient le voir parapher un nouveau contrat le plus rapidement possible.

Comme l'indique L'Équipe, la volonté de Luis Campos serait d'ailleurs de le faire signer avant qu'il ne rejoigne sa sélection pour la Coupe du Monde (20 novembre - 18 décembre). De son côté, l'ancien Barcelonais privilégierait l'attente, préférant prendre le temps de la réflexion pour ne se prononcer qu'après la compétition. C'est donc une course contre-la-montre personnelle que le conseiller sportif du PSG a décidé de mener. Le sort lui sera-t-il favorable ? Réponse dans les prochaines semaines.