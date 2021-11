EdF : Olivier Giroud et l'éternel débat avec Karim Benzema

Toujours en tournée médiatique pour la promotion de son livre en Angleterre, Olivier Giroud (35 ans) a accordé un entretien au magazine anglais Four Four Two. L'attaquant de l'AC Milan n'a évidemment pas pu échapper aux questions sur l'équipe de France et son duel à distance avec Karim Benzema (33 ans).

La suite après cette publicité

«C'est la même chose en équipe nationale, quand les gens ont toujours essayé de me monter contre Karim Benzema. C'est frustrant parce que c'est un sujet médiatique à la base. Je n'ai jamais eu de problème avec Karim et j'ai aimé jouer à ses côtés, on a joué en semble en sélection depuis 2011 même s'il n'était plus là ensuite. Les médias ont juste essayé de nous monter l'un contre l'autre tout le temps. (...) Quand Benzema n'était pas en sélection, certains le défendaient et étaient donc contre moi. J'explique simplement cela parce que je jouais dans la même position que lui, mais ils doivent comprendre que ce n'était pas à cause de moi qu'il était laissé de côté. J'ai ressenti un peu d'injustice à mon égard. Au début, j'étais clairement agacé, mais mes amis ont commencé à en rire et je l'ai pris du bon côté. L'Équipe a publié une une Le Mal Aimé au lendemain du match contre le Cameroun, une célèbre chanson de Claude François. Les gars me l'ont chanté dès le lendemain (rires). Tout s'est bien passé ensuite, parce que nous avons joué un grand Euro 2016 et nous avons presque gagné. Tu ne peux pas toujours plaire à tout le monde, alors il faut juste montrer sur le terrain que tu peux être compétitif», a-t-il lâché.