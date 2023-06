Une nouvelle piste s’envole pour l’OM

La suite après cette publicité

L’OM pourrait subir une nouvelle désillusion cet été. Après ses deux récents échecs dans les dossiers Ange Postecoglou et Raffaele Palladino, respectivement nommé à la tête de Tottenham et prolongé par Monza, le club phocéen pourrait en effet en essuyer un nouveau en la personne de Wilfried Zaha. Pisté ces dernières semaines, l’international ivoirien bénéficierait d’une offre colossale en provenance d’Arabie saoudite, et plus précisément du club de Cristiano Ronaldo, Al Nassr.

Selon Sky Sports, l’attaquant de 30 ans se serait en effet vu proposer un contrat de trois ans assorti d’un salaire de 15 millions de livres par an (environ 17 M€, soit 51 M€ sur les trois années). La publication précise que Zaha serait également courtisé par l’Atlético de Madrid, ainsi que par trois autres clubs qualifiés en Ligue des Champions, mais dont les identités n’ont toutefois pas été révélées. En l’état actuel des choses, l’ancien joueur de Manchester United n’aurait pas tranché en ce qui concerne son avenir, d’autant qu’une prolongation de contrat à Crystal Palace ne serait visiblement pas non plus à exclure.

