Chelsea change d’avis pour Paul Mitchell

Lié à Chelsea où le futur coach devrait être Mauricio Pochettino avec qui il a collaboré à Southampton et Tottenham, Paul Mitchell ne devrait pas rejoindre les Blues. En effet, l’Evening Standard révèle que si le profil du directeur sportif de Monaco plaît, le club anglais n’entend pas bouleverser sa structure actuelle.

En effet, la direction serait séduite par le travail de planification réalisé par Laurence Stewart (ex Monaco) et Paul Winstanley (ex Brighton). Désormais la piste Paul Mitchell n’est plus une priorité et si elle n’est pas totalement écartée, l’objectif serait donc de miser sur la continuité.

