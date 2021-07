Belgique : Roberto Martinez évasif sur son avenir

Numéro une mondiale au classement de la FIFA et favorite avec la France de cet Euro 2020, la Belgique ne remportera pas le trophée. Comme les Bleus au tour précédent, elle a été éliminée et peut se dire qu'elle a laissé passer sa chance. Battus par l'Italie en quart de finale (2-1), les Diables Rouges vont devoir maintenant se projeter sur le mondial au Qatar dans un an et demi. Reste à savoir si ça sera avec ou sans Roberto Martinez, le sélectionneur dont l'avenir ne semble pas être fixé à en croire ses déclarations.

« C’est difficile de parler d’autre chose que de l’élimination. Si je vais rester ? C’est trop tôt, et je préfère ne rien dire sous le coup de l’émotion. Il y a certains sentiments qu’on doit garder pour soi. Je préfère rester sur le tournoi, et retenir que les joueurs n’ont rien fait de mal, au contraire. Le temps de l’analyse viendra, mais en ce moment, c’est le sentiment de déception qui domine », a expliqué l'Espagnol à la télévision belge ce vendredi soir. Martinez est sous contrat jusqu'en décembre 2022.