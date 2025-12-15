Real Madrid : Florentino Pérez pense à un duo pour remplacer Xabi Alonso

Si Xabi Alonso venait à quitter le Real Madrid, Álvaro Arbeloa, actuellement entraîneur de la Castilla, pourrait prendre la relève avec le soutien d’Antonio Pintus pour la préparation physique. Le club le considère depuis longtemps comme un technicien prometteur, capable de diriger un jour l’équipe première, et Defensa Central précise que la direction voudrait redonner un rôle majeur à Pintus, un peu mis à l’écart par le staff d’Alonso actuellement.

La suite après cette publicité

La situation est délicate pour le Real Madrid, qui doit gérer les prochaines échéances avec un effectif réduit et dans une dynamique négative. La performance de l’équipe et les futurs résultats seront déterminants pour la décision finale de la direction, même si la victoire à Alavés (2-1) dimanche va accorder un peu de répit au coach. Si Xabi Alonso venait à être remplacé, la pression se reporterait alors sur les joueurs, comme ce fut le cas après le départ de Carlo Ancelotti la saison dernière.