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Ligue 1

Un sponsor mondialement connu signe avec le PSG

Par Aurélien Léger-Moëc
Collaboration entre Coca et le PSG @Maxppp

« Le Paris Saint-Germain et Coca-Cola France sont heureux d’annoncer la signature d’un partenariat mondial jusqu’en 2029, marquant le renouveau d’une collaboration emblématique qui unit deux des marques les plus iconiques au monde », écrit le club de la capitale dans un communiqué publié ce mercredi.

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Et pour fêter le retour de la collaboration entre les deux marques, Coca-Cola dévoilera « une canette collector » aux couleurs du PSG. Produite à 400 000 exemplaires, cette édition limitée sera disponible à partir du 12 octobre dans plus de 650 magasins Carrefour en Île-de-France.

Pub. le - MAJ le
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