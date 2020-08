Mercato : Uli Hoeness critique la stratégie du Borussia Dortmund

Les deux plus grands clubs d'Allemagne ont tous les deux lancé leur mercato, avec des arrivées de Premier League. Pour le Bayern Munich, c'est Leroy Sané qui a débarqué pendant que le Borussia Dortmund s'offrait Jude Bellingham. Le club de la Rhur semble depuis quelques années se diriger vers une stratégie axée sur le recrutement de jeunes joueurs à faire progresser. Une volonté qui ne plaît pas à Uli Hoeness, le président d'honneur du Bayern Munich.

Dans une interview au Frankfurter Allgemeine Zeitung, il a qualifié « d'imprudente » la politique du BVB sur le marché des transferts : « Si Dortmund achète un joueur très talentueux et qu'il joue bien, vous pouvez entendre du club lui-même ou de l'extérieur quelques mois plus tard qu'il deviendra un objet de vente. Comment un joueur devrait-il s'imprégner de l'ADN d'un club à 100% quand il a l'impression d'être un objet de vente ? Nous ne sommes pas comme ça. Nous avons des joueurs pour le Bayern Munich et pas pour faire des affaires. ». La différence de stratégie pourrait bien expliquer la différence de résultats alors que les hommes de Lucien Favre ont du mal à contester la domination bavaroise.