OM : Samuel Gigot enrage après la défaite contre Ajaccio

À quatre jours d'un déplacement compliqué à Lisbonne pour y défier le Sporting en Ligue des champions et à une semaine du Classique au Parc des Princes face au PSG, l'OM a chuté pour la première fois de la saison en Ligue 1 contre Ajaccio (1-2). Présent au micro de Prime Video au coup de sifflet final au Vélodrome, Samuel Gigot, le défenseur central marseillais, a pointé les problèmes de son équipe face aux Corses.

« C'était un match compliqué. On a bien commencé le match, en marquant assez tôt. On aurait dû continuer à attaquer et mettre le 2ème... On est tombé sur une bonne équipe d'Ajaccio. C'est très rageant de perdre comme ça. Il ne faut pas chercher d'excuses, on a eu du mal techniquement, on a raté beaucoup de gestes simples dans les 30 derniers mètres. On n'a pas été au niveau. Il faut vite se remettre au travail pour être prêt pour mercredi. »