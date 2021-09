Wayne Rooney ne lâchera pas Derby County

Au bord de la faillite, Derby County, pensionnaire de Championship, traverse une période de crise. Placée sous le contrôle d'administrateurs, entraînant un probable retrait de 12 points, l'équipe entraînée par Wayne Rooney s'est malgré tout imposée, ce samedi, à domicile face à Stoke City (2-1). Entraîneur-joueur depuis début 2020 avant de mettre un terme à sa carrière de joueur professionnel au début de l'année 2021, l'ancien buteur des Three Lions (120 sélections, 53 buts) a tenu à préciser qu'il se battrait jusqu'au bout malgré la situation critique du club, à la recherche d'un acheteur depuis plusieurs mois.

«Je l'ai vu sur Sky» (ndlr : le possible retrait de 12 points), a t-il déclaré au micro de cette même chaîne. «J'ai parlé aux joueurs ce matin... Nous savons que nous sommes dans une position difficile et qu'il y aura une déduction de points, mais nous devons faire notre travail. Derby est un club immense et je dois faire jouer les joueurs et le rendre attractif pour les investisseurs potentiels.» À 38 journées de la fin, si les 12 points de pénalité venaient à être appliqués, Derby serait lanterne rouge avec -2 points, à six unités de l'avant-dernier, Nottingham Forest.