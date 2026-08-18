La Lazio Rome s’intéresse à Yanis Begraoui

Après une saison particulièrement prolifique au Portugal, Yanis Begraoui attire désormais l’attention en Italie. L’attaquant marocain de 25 ans, auteur d’une saison remarquable avec 20 buts en championnat avec Estoril la saison dernière, figure dans les radars de la Lazio Rome, qui s’est positionnée sur le dossier selon nos informations. Une nouvelle étape potentielle pour l’ancien Toulousain, qui pourrait ainsi découvrir la Serie A.

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❗️La Lazio Rome s’intéresse à Yanis Begraoui, l’attaquant marocain d’Estoril.



💰 Le club portugais réclame 12M€ pour laisser partir son buteur.



Avec @HanifBerkane pic.twitter.com/yXFZ91bIOz — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 17, 2026

Pour laisser partir son meilleur buteur, Estoril réclamerait 12 millions d’euros. Un montant conséquent pour un joueur arrivé libre au club portugais à l’été 2024, mais qui reflète sa spectaculaire progression depuis son départ de Toulouse. Reste à présent à voir si la Lazio acceptera de répondre aux exigences portugaises pour s’attacher les services de Begraoui.