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La Lazio Rome s’intéresse à Yanis Begraoui

Par Santi Aouna - Allan Brevi
1 min.
Yanis Begraoui avec Estoril @Maxppp

Après une saison particulièrement prolifique au Portugal, Yanis Begraoui attire désormais l’attention en Italie. L’attaquant marocain de 25 ans, auteur d’une saison remarquable avec 20 buts en championnat avec Estoril la saison dernière, figure dans les radars de la Lazio Rome, qui s’est positionnée sur le dossier selon nos informations. Une nouvelle étape potentielle pour l’ancien Toulousain, qui pourrait ainsi découvrir la Serie A.

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Pour laisser partir son meilleur buteur, Estoril réclamerait 12 millions d’euros. Un montant conséquent pour un joueur arrivé libre au club portugais à l’été 2024, mais qui reflète sa spectaculaire progression depuis son départ de Toulouse. Reste à présent à voir si la Lazio acceptera de répondre aux exigences portugaises pour s’attacher les services de Begraoui.

Pub. le - MAJ le
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