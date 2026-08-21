Crystal Palace : Pierre Sage refuse de perdre Adam Wharton et Ismaïla Sarr

Crystal Palace a déjà perdu gros cet été avec les départs de Maxence Lacroix ou encore de Brennan Johnson. D’autres éléments peuvent encore quitter le club d’ici la fin du mercato comme Adam Wharton, souvent cité du côté de Manchester City. « Nous avons vendu de gros joueurs et maintenant je pense que ce n’est pas le moment de faire cela. Adam peut jouer dans un grand club mais je pense qu’une année avec nous, une année avec une nouvelle dynamique, sera bénéfique pour lui et nous avons besoin de lui », assure Pierre Sage en conférence de presse.

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Le milieu de terrain n’est pas le seul joueur courtisé chez les Eagles. Ismaïla Sarr a fait l’objet d’un intérêt de Fenerbahçe, comme nous vous l’indiquions. Pas question non plus de perdre l’international sénégalais pour l’ancien entraîneur de Lens. «Nous le garderons, nous le garderons, répète-t-il. C’est un joueur vraiment important pour le club et pour nous. Il pourra jouer ce week-end». Vainqueur de la Ligue Europa l’an passé, Crystal Palace débute sa saison de Premier League sur la pelouse d’Everton ce samedi (16h).