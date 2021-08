OL : Damien Da Silva comprend le mécontentement des supporters

«Bougez-vous ou cassez-vous». Ce vendredi matin au centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais, les supporters des Gones ont affiché leur mécontentement avec ce message placardé sur une banderole. Une banderole qui n'est pas passée inaperçue et en conférence de presse d'avant-match, le défenseur Damien Da Silva a forcément été interrogé sur celle-ci et la colère des fans. Et l'ancien Rennais comprend tout à fait.

«Je n'ai pas vu (la banderole) mais j'en ai entendu parler. On peut comprendre le mécontentement des supporters. Un point sur six pour l'OL, c'est forcément frustrant pour eux et pour nous. Je les comprends et c'est un message qui veut dire qu'il faut avoir cette envie-là. C'est le minimum d'avoir de l'envie, de la combativité. Ils sont plus mécontents du comportement que des résultats je pense. Je les comprends», a déclaré le joueur de 33 ans avant la réception de Clermont dimanche (13h, 3e journée de Ligue 1).