L’OM a fait pire que le PSG selon Véronique Rabiot
Le clan Rabiot reste très choqué par la décision de l’Olympique de Marseille de l’écarter de l’équipe première et de l’avoir placé sur la liste des transferts. D’ailleurs, Véronique Rabiot estime que le calvaire vécu sur la Canebière dépasse celui infligé par le Paris Saint-Germain quand le club de la capitale avait laissé son fils plusieurs mois sans jouer parce qu’il refusait de prolonger son contrat.
Véronique Rabiot, mère et agente d'Adrien Rabiot, au micro de @PhilSANFOURCHE dans #RTLSoir
« Jamais je ne m’attendais à vivre une situation pareille. Je pensais qu’on avait vécu le pire avec le PSG, je me suis trompée. Ce serait une catastrophe s’il ne joue pas pendant une saison. C’est une situation qu’on a déjà vécue, on n’a pas envie de la revivre, c’est évident », a-t-elle déclaré sur RTL.
