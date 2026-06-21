Coupe du Monde 2026 : le retour d’Hervé Renard avec la Tunisie a tourné au fiasco !

La Tunisie pensait avoir trouvé son sauveur. Après un début de Coupe du Monde catastrophique et une défaite humiliante contre la Suède (5-1), la Fédération tunisienne de football avait pris une décision forte en se séparant de Sabri Lamouchi dès les premiers jours du tournoi. Dans un climat déjà extrêmement tendu, marqué par des luttes de pouvoir au sein de l’instance dirigeante du foot tunisien et de nombreuses critiques autour de la gestion de la sélection, l’arrivée d’Hervé Renard avait été présentée comme le début d’une nouvelle ère. Libre depuis son départ de l’Arabie saoudite quelques semaines avant le Mondial, le technicien français débarquait avec une réputation solide et l’image d’un bâtisseur capable de reconstruire sur le long terme. La communication de la fédération s’était d’ailleurs immédiatement articulée autour de ce renouveau, multipliant les vidéos, les discours mobilisateurs et les messages d’espoir du coach français.

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Mais le conte de fées n’aura même pas duré un match. Opposés au Japon pour la deuxième journée, les Aigles de Carthage ont sombré une nouvelle fois en s’inclinant lourdement sur le score de 4-0. Une prestation inquiétante qui confirme les immenses maux du football tunisien actuel. Pire encore, cette nouvelle correction prolonge une série noire historique puisque la Tunisie reste désormais sur trois lourdes défaites consécutives. Il faut remonter à juillet-août 1960 pour retrouver une sélection tunisienne ayant encaissé au moins quatre buts lors de trois rencontres de suite. Un symbole fort du naufrage actuellement vécu par les Nord-Africains.

Une mission manquée

Les statistiques qui entourent cette déroute sont d’ailleurs particulièrement cruelles. Avec neuf buts encaissés lors de ses deux premiers matches de cette Coupe du Monde, la Tunisie devient seulement la deuxième nation africaine de l’histoire à atteindre un tel total après le Zaïre lors du Mondial 1974 (11 buts encaissés). Comme si cela ne suffisait pas, Hervé Renard entre lui aussi malgré lui dans les livres d’histoire. Le Français devient le premier sélectionneur tunisien à s’incliner par quatre buts d’écart pour ses débuts en match international depuis Milan Kristic face à la Yougoslavie le 3 janvier 1960 (1-5). Lucide après la rencontre, le technicien français n’a d’ailleurs pas cherché à masquer l’ampleur du chantier. « On ne peut pas se satisfaire d’un score comme celui-là. En première mi-temps, on a été incapable de ressortir avec le ballon. On l’a bien fait pendant les premières 20 minutes de la deuxième mi-temps. Et puis on a été trop soft défensivement et on a pris un but. Et forcément le moral c’est difficile mais les joueurs ont essayé, ils n’ont pas lâché. Mais bien sûr qu’on est tombé sur une équipe largement supérieure à nous. Il faut s’accrocher dans ces moments difficiles. Ce n’est pas facile pour les joueurs. Le score lourd du premier match et maintenant celui du deuxième, on sait qu’on est déjà éliminé. Il va falloir un peu de fierté pour jouer ce troisième match face aux Pays-Bas de la meilleure des façons », a-t-il confié au micro de beIN SPORTS.

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En larmes à la télévision tunisienne, le Niçois Ali Abdi a eu des mots forts. «Je m’excuse auprès des supporters tunisiens, pas auprès des gens qui s’amusent à sortir des informations à droite à gauche. Ce n’est pas dans l’intérêt du pays. Nous n’avons pas le temps de travailler, on casse tout pour reconstruire à chaque fois à la place de corriger les défauts. On vient jouer une coupe du monde avec des joueurs qui n’ont jamais joué ensemble». Une pensée partagée par Hazem Mastouri en zone mixte. « Je n’ai rien à dire, le football tunisien doit être réformé de fond en comble. Depuis le stage de préparation à Tabarka, beaucoup de choses se sont mal passées ». La soirée a également marqué l’histoire du football asiatique. Grâce à ce succès éclatant, le Japon est devenu la première sélection d’Asie à remporter un match de Coupe du Monde avec quatre buts d’écart. Pendant que les Samouraïs Bleus continuent d’impressionner, la Tunisie s’enfonce un peu plus dans la crise. L’arrivée d’Hervé Renard devait incarner le début d’un renouveau et redonner espoir à tout un pays. Quelques jours plus tard, les Aigles de Carthage sont déjà éliminés de cette Coupe du Monde 2026 et restent englués dans une spirale inquiétante. Le storytelling d’Hervé Renard en sauveur a laissé place à la réalité du terrain. Et désormais, alors que l’avenir de Renard à la tête de la sélection tunisienne reste plus qu’incertain, les supporters tunisiens vont devoir espérer une reconstruction rapide de leur sélection…