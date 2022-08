Manchester United : les détails du contrat en or massif promis à Casemiro

La suite après cette publicité

La fin d'une ère. Associés depuis plusieurs saisons au Real Madrid, Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro ont fait le bonheur de l'écurie espagnole. Mais alors qu'on pouvait s'imaginer que le Croate, âgé de 37 ans, serait le premier à quitter le navire, c'est finalement le Brésilien qui est sur le point de quitter la Casa Blanca. Après plusieurs années de bons et loyaux services, raison d'ailleurs pour laquelle Florentino Pérez va accepter de le laisser partir, l'international auriverde a décidé de dire oui à Manchester United.

Une information révélée et confirmée plusieurs fois hier soir en Espagne et en Angleterre. Divers médias, dont Marca, annoncent même que le joueur est attendu ce vendredi à Manchester afin de passer la traditionnelle visite médicale. Erik ten Hag voudrait que le joueur arrive au plus vite et soit disponible pour affronter Liverpool lundi soir. Et si Carlo Ancelotti, qui le juge indispensable, pourrait encore bloquer son départ selon Sky Sports, un départ est a priori pratiquement acté. The Athletic évoque un transfert d'un montant de 70 M€, soit 60 M€ + 10 M€.

Casemiro va toucher le jackpot

Une belle somme qui se rapproche de ce qu'avait demandé initialement le Real Madrid, à savoir 80 M€. Le Brésilien va donc, sauf retournement de situation, rejoindre les Red Devils. Il est l'un des rares à avoir accepté les avances des Mancuniens cet été tant le club anglais n'attire pas vraiment. Mais l'envie de relever un nouveau challenge en Premier League et d'apporter son expérience à une équipe dans le dur ont motivé Casemiro. Le footballeur de 30 ans a aussi saisi l'opportunité de signer le dernier gros contrat de sa carrière. Car les Mancuniens n'ont visiblement pas lésiné sur les moyens pour le convaincre.

En effet, The Athletic indique qu'un contrat de 4 ans (+ 1 an en option) l'attend à Man U. Le Brésilien va pouvoir s'en mettre plein les poches avec un salaire de 22 M€. Il touchera ainsi de 415 000€ par semaine. Il sera le troisième joueur le mieux payé de l'effectif derrière Cristiano Ronaldo et David De Gea selon The Sun. Le média anglais titre d'ailleurs "Cashemiro" pour illustrer le fait que le milieu va toucher le gros lot à Manchester. Un club qui a enfin réussi à convaincre un milieu de terrain de signer.