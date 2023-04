Eric Di Meco dézingue le traitement médiatique de l’affaire Galtier !

La suite après cette publicité

Invité à réagir sur l’affaire Galtier, accusé de racisme, dans le Super Moscato Show, Eric Di Meco est apparu très touché par les événements. «Je suis très, très touché par ce qui arrive à mon ami. Ça me réveille la nuit. Ce qu’on raconte, ce n’est pas ce que je connais de lui. Cela fait 30 ans qu’il est dans le football. Au bout de 30 ans, quand un mec est raciste, on aurait dû s’en rendre compte», a notamment lancé l’ancien arrière gauche de l’OM avant de dénoncer le traitement médiatique de cet épisode.

«Même si ce sont des accusations mensongères ou qu’on a voulu lui nuire, il va rester quelque chose de cette histoire. On a jeté en pâture un mec. Des gens l’ont menacé. Les gens qui ont jeté en pâture mon ami, s’il lui arrive un malheur, en seront responsables. La justice fera son œuvre et donnera la vérité. Je trouve que beaucoup de gens ont parlé sans mettre de bémol, de conditionnel et sans prendre en compte la présomption d’innocence». Le message est passé !

