Brésil : Neymar loin de Pelé et Ronaldo selon Mathieu Valbuena

Hier soir, face au Pérou, le Brésil s’est imposé 4 buts à 2 grâce notamment à un triplé de Neymar. Trois buts qui ont d’ailleurs permis au joueur du Paris Saint-Germain de dépasser Ronaldo à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de la Seleção (64 réalisations en 103 sélections). De quoi faire du natif de Mogi das Cruzes l’égal du Fenomeno ? Pas pour Mathieu Valbuena.

« Le Brésil a sorti des joueurs fantastiques, des légendes. Je pense que Neymar, ce qui lui manque, c’est de gagner des titres majeurs. Il n’a gagné qu’une Ligue des Champions avec Barcelone. On a pu le voir avec le Final 8, il n’a pas été performant quand on l’attendait, surtout en finale où il n’a pas été bon du tout (face au Bayern Munich). Il est très loin, à des années-lumières de Pelé et de Ronaldo. Il brille en ligue 1, mais on n’attend pas de Neymar qu’il brille en Ligue 1. S’il veut se rapprocher de ce genre de joueurs, il doit être beaucoup plus régulier et performant dans des gros matches », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.