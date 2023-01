Sylvinho nommé nouveau sélectionneur de l’Albanie

Sylvinho a retrouvé un banc ! Un peu plus de trois ans après une aventure rapide et manquée sur le banc de l’Olympique Lyonnais, le Brésilien Sylvinho, à l’époque désiré par Juninho, a retrouvé un banc. Le manager de 48 ans va prendre en charge l’équipe nationale albanaise, comme cela a été annoncé dans un communiqué, ce lundi.

La suite après cette publicité

«La Fédération albanaise de football a conclu un accord avec l’entraîneur Sylvio Mendes Campos Júnior pour prendre la direction de notre équipe nationale. Sylvinho remplacera l’Italien Edoardo Reja dans cette tâche, qui a dirigé les Rossoneri pendant 3 ans et demi, obtenant des résultats importants et rénovant considérablement l’équipe avec de nouveaux éléments prometteurs (…) L’accord entre l’AFL et le nouveau staff dirigé par Sylvinho prévoit une durée de 18 mois jusqu’à la fin de l’Euro 2024 et le volet financier sera basé sur les résultats et la réalisation des objectifs», précise le communiqué. Après ses onze matches avec l’OL, Sylvinho avait repris les Corinthians en mai 2021, jusqu’à février 2022, date à laquelle il avait été licencié.

À lire

OL : Camilo est de retour !