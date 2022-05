Peter Bosz réagit à l'affaire du pet de Marcelo

Cette semaine, L'Équipe dévoilait que Marcelo avait été renvoyé de l'Olympique Lyonnais par Juninho après avoir pété, puis ri de cela, dans le vestiaire de l'OL. Depuis, le joueur et le directeur sportif ont démenti cette version des faits sur Twitter. Présent en conférence de presse, Peter Bosz n'a pas compris non plus comment une telle information pouvait être partagée par un média, qu'il compare à certains tabloïds : «quand j'étais en Allemagne, on avait Bild. En Angleterre, on avait The Sun. Ici, on a L'Équipe. J'ai été surpris lundi en voyant dans les journaux la raison pour laquelle Marcelo a été viré. »

«Vous écrivez la raison. J'ai lu ça, mais j'ai cru qu'on avait Bild ou The Sun. C'est une connerie, vous pensez qu'on va écarter un joueur. On finirait la saison sans joueur, car ça arrive souvent. Ce n'est pas ça. Il n'a pas fait ça, ni rigolé. J'étais dans le vestiaire. Ce n'était absolument pas ça. Je sais qu'au début de saison je ne comprenais pas tout, mais maintenant je comprends mieux. Péter, je sais ce que ça veut dire. Donc ce n'était pas ça. C'est une connerie vraiment, » s'exclamait le coach rhodanien visiblement sidéré.