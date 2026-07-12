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La Real Sociedad veut signer Malang Sarr librement

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
Malang Sarr à Lens @Maxppp

Sans club depuis la fin de son contrat à Lens cet été, Malang Sarr aura l’embarras du choix pour son avenir. Son statut d’agent libre en fait une opportunité séduisante pour de très nombreux clubs, et même à l’étranger, sa situation attire aujourd’hui les regards. Après une saison énorme sous les couleurs sang et or, le défenseur de 27 ans est pisté en Espagne.

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Selon nos informations, la Real Sociedad aimerait récupérer l’ancien Niçois librement cet été. Malgré une 10e place en Liga l’an passé, le club basque a des atouts puisqu’il disputera la prochaine Ligue Europa grâce à sa victoire en Coupe du Roi face à l’Atlético de Madrid. Toujours selon nos informations, l’Olympique de Marseille a également pris des informations sur le joueur.

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