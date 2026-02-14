Liga : porté par un grand Vinicius, le Real Madrid surclasse la Real Sociedad

Une semaine après son succès sur le terrain de Valence (0-2), le Real Madrid retrouvait son antre du Santiago Bernabéu à l’occasion de la réception de la Real Sociedad pour la 24e journée de Liga. Pour cette rencontre, Alvaro Arbeloa avait décidé de laisser Kylian Mbappé sur le banc, lui qui était diminué physiquement. À la place, c’est Gonzalo Garcia était aligné aux côtés de Vinícius Júnior devant. En face, la Sociedad - invaincue depuis le 16 décembre dernier toutes compétitions confondues - pouvait compter sur son capitaine, Mikel Oyarzabal.

La suite après cette publicité

Très rapidement, le Real Madrid a pris le contrôle du ballon et n’a pas mis longtemps avant d’ouvrir le score. Sur un centre d’Alexander-Arnold, Garcia déviait subtilement pour battre Remiro et ouvrir la marque (5e, 1-0). Un but qui n’a pas découragé la formation basque entraînée par Pelligrino Matarazzo, qui a obtenu un penalty suite à une faute de Dean Huijsen. Oyarzabal se chargeait alors de tromper Courtois pour permettre aux deux équipes d’être à nouveau à égalité (21e, 1-1).

Le Real reprend les commandes de la Liga

Quatre minutes plus tard, c’était au tour du Real de recevoir un penalty, provoqué et transformé par Vinicius (25e s.p, 2-1). Quelques instants après, Federico Valverde fusillait la cage adverse pour faire le break (31e, 3-1). En seconde période, Vinicius Junior transformait un nouveau penalty (48e, 4-1) pour aggraver le score.

La suite après cette publicité

Malgré de nombreuses actions et plusieurs opportunités d’isncrire un cinquième but, le Real Madrid s’est finalement arrêté à 4 réalisations. Sans Mbappé, resté sur le banc durant l’intégralité du match, les Merengues ont pris le meilleur face à une faible équipe de la Sociedad (4-1) et reprennent donc provisoirement la tête de la Liga. Arbeloa reste quant à lui invaincu en Liga depuis son arrivée sur le banc madrilène.