Allemagne : Julian Nagelsmann flingue l’organisation de la FIFA pendant la Coupe du Monde 2026

La phase de groupes de cette Coupe du Monde 2026 est pratiquement terminée. Pour l’Allemagne, ce sera le cas ce jeudi après un ultime match face à l’Equateur à 22 heures. Les coéquipiers de Joshua Kimmich sont toutefois assurés de voir les 1/16es de finales puisqu’ils ont déjà verrouillé la première place du groupe E après des succès au Curaçao (7-1) et à la Côte d’Ivoire (2-1). Si le soleil est radieux pour la Mannschaft, une ombre s’est ajoutée au tableau. On ne parle pas de la blessure et du forfait de Nico Schlotterbeck.

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En effet, l’Allemagne ne connaîtra l’identité de son adversaire pour le prochain tour que samedi soir avec la nouvelle formule mise en place par la FIFA lors de ce Mondial. Problème et de taille, la sélection allemande jouera son 1/16e de finale lundi à Boston. Ce qui laisse très peu de temps (un peu moins de 48 heures) au staff pour préparer correctement ce rendez-vous capital. Un détail qui ne fait pas plaisir à Julian Nagelsmann. De passage en conférence de presse, le sélectionneur national a fait part de son mécontentement et a poussé un coup de gueule contre cette organisation de la FIFA qui ne favorise pas du tout son équipe.

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Moins de 48h pour préparer le match

« Pour être honnête, je ne suis pas très fan. Être pénalisé pour avoir terminé premier du groupe, ce n’est pas idéal. Quand on regarde tous ces algorithmes, c’est incroyablement complexe. Plus il y a d’équipes, plus ça se complique. C’est pourquoi il faut être prudent dans ses critiques. On peut tous imaginer qu’il existe des situations plus agréables que de devoir présenter l’adversaire à l’équipe le dimanche. Il va de soi que ce n’est pas l’idéal. Mais tout est gérable.» Le technicien allemand, qui prépare minutieusement chaque rencontre avec son staff, n’est pas satisfait. Mais il fait avec.

« Nous nous sommes déjà préparés en nous répartissant les adversaires les plus probables. J’ai visionné quelques matches, notre équipe d’analystes aussi. Nous avons tous regardé trois ou quatre matches des adversaires potentiels (…) Tout le monde peut imaginer qu’il y a de meilleures façons de passer la soirée de samedi que de travailler là-dessus. Ce sera une nuit blanche. Nous voulons préparer une grande partie de notre plan de match pour ne pas avoir à l’élaborer dimanche dans l’urgence. Nous nous en sortirons, nous sommes presque tous encore jeunes dans le staff d’entraîneurs, donc nous pouvons travailler toute la nuit si nécessaire. Il ne nous reste plus qu’à attendre et voir ce qui se passera.» D’après les premiers échos, le Paraguay ou l’Australie sont les adversaires les plus probables à l’heure actuelle.