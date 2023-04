OL : le groupe convoqué pour affronter Strasbourg

Défait sur le fil contre l’OM le week-end dernier, l’OL se déplace sur la pelouse de Strasbourg en ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre décisive dans la course à l’Europe, les Lyonnais pourront compter sur leurs cadres.

Dans cette optique, le club rhodanien vient de publier son groupe de 21 joueurs. Lopes, Tolisso, Lacazette sont bien présents. Tout comme Aouar et Gusto. A noter en revancher l’absence de Nico Tagliafico, actuellement en reprise. Laurent Blanc et les siens n’ont plus le droit à l’erreur mais la tâche s’annonce complexe face à des Strasbourgeois toujours menacés en bas de tableau…

