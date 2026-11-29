Avec la victoire du FC Nantes contre le FC Nueillaubiers (3-1), on connaît désormais tous les participants aux 32e de finale de la Coupe de France 2027. Ainsi, il y aura bien évidemment les 18 formations de Ligue 1 qui entrent en lice à ce stade de la compétition.

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La Ligue 2 se présente avec 9 participants sur 18 au même titre que la Ligue 3. On retrouve 18 formations de National 1 et 2 alors que 10 clubs de divisions régionales ont réussi l’exploit d’atteindre ce stade de la compétition. Le Petit Poucet sera le FC Saint-Paul-en-Jarez, pensionnaire de Régional 3, soit la 8e division française.

Les 64 qualifiés

Ligue 1 (18) : AJ Auxerre, Angers SCO, AS Monaco, ES Troyes AC, FC Lorient, Le Mans FC, Le Havre AC, Lille OSC, OGC Nice, Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille, Paris FC, Paris Saint-Germain, Racing Club de Lens, Racing Club de Strasbourg, Stade Brestois 29, Stade Rennais et Toulouse FC

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Ligue 2 (9) : Stade de Reims, AS Nancy-Lorraine, Red Star, Montpellier HSC, Clermont Foot 63, FC Annecy, AS Saint-Étienne, FC Sochaux Montbéliard et FC Nantes

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Ligue 3 (9) : FC Fleury 91, FC Rouen 1899, US Concarneau, Valenciennes FC, US Quevilly Rouen Métropole, US Orléans, AS Cannes, FC Versailles 78 et Bourg-en-Bresse 01

National 1 (8) : Aviron Bayonnais, SAS Épinal, Racing CF, FC Chambly Oise, Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC, Nîmes Olympique, Voltigeurs de Châteaubriant et FC Limonest DSD

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National 2 (10) : CA Pontarlier, Saint-Pierre de Milizac, Lannion FC, ES Thaon, AS Saint-Ouen-l’Aumône, Riviera FC, US Castanet, Sablé FC, Les Genêts d’Anglet et Racing Besançon

Régional 1 (8) : La Tamponnaise (Réunion), US Reipertswiller, US Pays de Saint-Omer, UCS Cosne, FC Bressuire, Stade Bordelais, CO Les Ulis et US Marseille Endoume

Régional 2 (1) : US Oberlauterbach-Eberbach

Régional 3 (1) : FC Saint-Paul-en-Jarez