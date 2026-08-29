Bayern Munich : le gros aveu de Harry Kane sur sa prolongation

Le Bayern Munich a parfaitement lancé sa saison 2026-2027 en dominant Stuttgart (5-1) ce vendredi soir à l’Allianz Arena. Un succès net pour les champions d’Allemagne, rapidement mis sur les bons rails par Dayot Upamecano avant les réalisations de Michael Olise, Alexander Pavlovic et Luis Diaz, auxquelles s’est ajouté un but contre son camp de Josha Vagnoman. Une première sortie convaincante pour les hommes de Vincent Kompany, déjà tournés vers la défense de leur titre.

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Mais c’est surtout Harry Kane qui a retenu l’attention après la rencontre, l’attaquant anglais ayant été interrogé sur son avenir en zone mixte. Alors que le Bayern souhaite prolonger son buteur, les premières discussions ont déjà débuté. « C’est une question de détails. J’ai 33 ans, donc ce sera probablement mon dernier contrat, enfin, gros contrat. Ça a l’air plutôt bien ! », a déclaré Kane. Une sortie qui laisse clairement entendre que l’ancien joueur de Tottenham envisage ainsi de poursuivre son aventure à Munich.