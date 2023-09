EdF : l’anecdote amusante d’Aurélien Tchouameni sur Warren Zaïre-Emery

La suite après cette publicité

L’équipe de France s’est réunie à Clairefontaine pour préparer le premier rassemblement international de cette nouvelle saison avec deux confrontations au programme, contre l’Irlande au Parc des Princes ce jeudi et puis face à l’Allemagne à Dortmund le 12 septembre prochain. Alors que Didier Deschamps avait répondu aux questions des journalistes ce lundi, c’était désormais au tour de Lucas Hernandez et Aurélien Tchouameni d’être présents devant la presse. Et le joueur du Real Madrid a notamment été interrogé sur la pépite très prometteuse du Paris Saint-Germain et des Bleuets, Warren Zaïre-Emery.

Agé de six ans de plus que son jeune compatriote, Aurélien Tchouameni n’a pas tari d’éloges concernant le milieu de terrain du club parisien tout en mentionnant un échange avec Presnel Kimpembe le concernant et en rappelant qu’il s’agissait d’une très bonne nouvelle pour l’équipe de France. «C’est déjà un très bon joueur. Quand tu es titulaire au PSG à cet âge là… Je me souviens Presko m’en avait déjà parlé il y a 2-3 ans en disant qu’il allait vite arriver. C’est très bien pour la France», a confié l’ancien joueur de l’AS Monaco. Des paroles qui devraient faire plaisir au principal intéressé.