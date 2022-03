PSG : la grosse décision de Mauricio Pochettino pour son avenir

Comme bon nombre de ses prédecesseurs, Mauricio Pochettino est au coeur des critiques du côté de Paris. Bien avant l'élimination face au Real Madrid et malgré l'avance conséquente en championnat, les supporters du Paris Saint-Germain pointaient du doigt un fond de jeu inexistant, dépendant trop des éclairs de génie des individualités de l'équipe, Kylian Mbappé en tête de liste.

Et forcément, cette élimination en Ligue des Champions fragilise énormément la position de l'ancien des Spurs, qui avait jusqu'ici les résultats comme principal argument en sa faveur. L'état-major parisien souhaite faire un sacré ménage en interne, et sur Foot Mercato, nous vous avons dévoilé à plusieurs reprises que les plans du Qatar passaient notamment par un duo Zidane-Wenger à la tête du club, le premier en tant que coach, le deuxième en tant que directeur sportif.

Il veut rester

Mais selon l'Equipe, l'entraîneur argentin n'a pas l'intention de partir. Sa décision est prise : il veut aller au bout de son contrat, qui expire en 2023. Bien entendu, les plans de la direction du club ne semblent pas en raccord avec les désirs de l'ancien défenseur, et même s'il y a de très faibles possibilités qu'il reste, tout indique qu'il sera démis de ses fonctions tôt ou tard.

Toujours est-il que, même dans le cas d'un licenciement, l'Argentin ne devrait pas avoir de mal à rebondir. En Angleterre et en Espagne, sa cote reste intacte, et de gros clubs, comme Manchester United, pourraient bien lui offrir leur banc de touche. Rendez-vous en fin de saison, mais l'histoire d'amour toxique entre Paris et Pochettino devrait bien prendre fin. Pour le plus grand dam du principal concerné...