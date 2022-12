CdM 2022 : Royal Air Maroc va affréter 30 avions spéciaux pour la demi-finale face aux Bleus

La suite après cette publicité

Alors que l'équipe du Maroc est déjà rentrée dans l'histoire en devenant la première sélection africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde, les supporters des Lions de l'Atlas pourront compter sur Royal Air Maroc pour se rendre au Qatar et suivre la demi-finale face à l'équipe de France (ce mercredi, 20h). En effet, un pont aérien va être mis en place entre le Maroc et le Qatar dès mardi et ce jusqu'à mercredi par la compagnie aérienne nationale marocaine.

Cette dernière va affréter près de 30 avions spéciaux entre l'aéroport Mohamed V de Casablanca et Doha. «Pour permettre aux nombreux Marocains désireux de soutenir la sélection nationale dans son épopée et de vivre l’émotion de la demi-finale de la Coupe du monde (…), Royal Air Maroc a mis en place un véritable pont aérien entre Casablanca et Doha» indique d'ailleurs un communiqué de la RAM publié lundi.